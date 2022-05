Ferry T. doodde Renée (23) en stak haar vervolgens in brand: 18 jaar cel en tbs

Opsporings­dien­sten blijven wereldwijd jagen op netwerk van Taghi: ‘Niemand is onvindbaar’

Met de aanhouding van Boris P. in Servië meent justitie opnieuw een sleutelspeler uit de groep rond Ridouan Taghi te hebben opgepakt in het buitenland. Nadat de kopstukken héél lang hun gang konden gaan, hopen de opsporingsdiensten nu een duidelijk signaal af te geven: ‘Niemand is onvindbaar.’

27 mei