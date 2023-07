Fenna (9) zat met haren vast in zwembad: ‘Toen ik haar zag liggen, voelde ik dat ze er al niet meer was’

Hond tijdens uitlaat­rond­je beschoten, politie brengt dier met spoed naar arts: ‘Buiten levensge­vaar’

Wie schoot er met een pistool op een hond toen deze met zijn baasje in het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg liep? Na de schietpartij van woensdagavond is dat de belangrijkste vraag in het lopende politieonderzoek. ‘De hond is, zo lijkt het nu, buiten levensgevaar.’