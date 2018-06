Femke Halsema wordt nieuwe burgemeester van Amsterdam

,,Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid," aldus Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd.



Femke Roosma, de fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam: ,,Ik denk dat Amsterdam heel erg blij en trots mag zijn met deze voordracht. Zij wordt de eerste vrouwelijke burgemeester, dat is heel mooi. Ik ben heel verheugd. Het is goed dat de gemeenteraad een goed debat heeft gevoerd over deze voordracht. Dat sommige mensen vraagtekens zetten bij de bestuurlijke ervaring van Halsema, begrijp ik niet. Die heeft ze wel opgebouwd, onder meer bij zorginstellingen en ook bij goede doelen. Ik denk dat mevrouw Halsema een verbinder zal zijn, iemand die er is voor alle Amsterdammers."



Halsema moet nog op gesprek bij de Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren en wordt daarna benoemd door de Koning en in de gemeenteraad beëdigd door de Commissaris van de Koning.