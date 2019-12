Femke Halsema: Ik lig ’s nachts vaak met mezelf te vergaderen

Overal slingeren ze rond in de ambtswoning: schriftjes, opschrijfboekjes. In de tas, in de slaapkamer, of op de keukentafel, altijd binnen handbereik om nachtelijke ideeën of gedachten te bewaren en om te zetten in actie.



Althans, als ze de volgende ochtend nog steeds zo goed zijn als ze in de donkere uren leken. ,,Ik lig ’s nachts vaak met mezelf te vergaderen,” zegt burgemeester Femke Halsema. ,,Er is zo veel aan de hand in zo’n stad, je moet over zo veel dingen nadenken dat ik inmiddels wel acht schriftjes heb liggen. Dan loop ik ’s nachts even naar de keuken, om het bij te houden en de gedachten te ordenen.”