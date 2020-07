Fem’s man werd een vrouw: ‘Dat Carly dat deed, vond ik getuigen van veel lef’

,,We waren een jaar of tien bij elkaar toen ik wantrouwig werd. Ik had een lange blonde haar in de auto gevonden. Iemand zei dat ze in diezelfde auto een vreemde vrouw had zien rijden, en als ik daar een vraag over stelde, kreeg ik een ontwijkend antwoord. Op een avond ben ik ervoor gaan zitten. ‘Moet je me niet iets vertellen?’ zei ik. ‘Ik heb het gevoel dat je vreemdgaat.’ Waarop Carly de kamer uitliep om terug te komen met een folder. ‘Weet je wat genderdysforie is?’ vroeg ze, toen nog een hij. De uitleg op het A4’tje was als een bom die in mijn gezicht ontplofte: mijn man was geboren in het verkeerde lichaam. Na het al die tijd verborgen te hebben gehouden vertelde Carly nu, na 49 jaar, dat ze het dubbel­leven niet meer kon volhouden; ze wilde de vrouw worden die ze werkelijk is.