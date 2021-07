Feestgangers die misbruik maken van Testen voor Toegang moeten ‘strafrechtelijk worden aangepakt’

Feestvierders die moedwillig misbruik maken van Testen voor Toegang om een festival of feest te kunnen bezoeken, moeten strafrechtelijk worden aangepakt. Die oproep doet Robér Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, aan het kabinet en regionale overheden. ,,Als je doelbewust een testbewijs of identiteitskaart vervalst en daarmee ook de gezondheid in gevaar brengt, dan verdient dat een harde aanpak.”

Een delegatie van Koninklijke Horeca Nederland gaat vanavond met justitieminister Ferd Grapperhaus in gesprek over de handhaving van de regels door ondernemers. Hoewel de meesten het goed doen, vindt Grapperhaus dat ‘er een inspanning verwacht mag worden van iedereen’.

Veel positief geteste mensen blijken het coronavirus opgelopen te hebben in een café of discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. ,,In absolute getallen is het nog altijd extreem weinig als je kijkt naar de vele miljoenen bewegingen in de horeca”, voegt KHN-voorzitter Willemsen daaraan toe. ,,Maar natuurlijk nemen we onze verantwoordelijkheid en roepen we onze achterban op om uiterst serieus met de Testen voor Toegang-controles om te gaan.”

Geen zorgen over zomer

De branchevereniging benadrukt dat het vrijwel overal gewoon goed gaat in de horeca en dat er ook in de thuissituatie en op scholen nog steeds besmettingen plaatsvinden, omdat de jongere doelgroep nog niet gevaccineerd is. Er zijn wat Willemsen betreft helemaal geen zorgen dat nachtclubs, discotheken of andere horecazaken eventueel weer dicht zouden moeten. ,,Het is nu de taak om alle schoonheidsfoutjes eruit te halen en misbruik van QR-codes tegen te gaan. Als we dat goed in de gaten houden, gaan we gewoon een hele mooie zomer tegemoet.”

Maarten Hinloopen, voorzitter van KHN-afdeling Den Haag, zegt geen signalen van ondernemers te krijgen dat het spaak zou lopen met het naleven van de coronaregels. Wel kunnen er volgens hem twee dingen aan de hand zijn waardoor er uitbraken ontstaan: ,,Of de regels zijn niet goed, of mensen letten niet goed op met de regels. Zo was er in het eerste weekend dat Testen voor Toegang werd gebruikt een hack in de app, waardoor die plat lag.” Ook vraagt hij zich af of Testen voor Toegang wel werkt, als mensen kort na getest te zijn toch besmet blijken met het coronavirus.

Hand in eigen boezem

De ‘laatste waarschuwing’ die Grapperhaus vandaag aan horecaondernemers gaf, valt overigens in de sector niet overal goed. ,,Het is belachelijk dat Grapperhaus ons hierop aanspreekt, terwijl ze zelf de hand in eigen boezem moeten steken”, zegt Rob de Jong, eigenaar van homoclub Nyx in Amsterdam, waar afgelopen weekend enkele besmettingen zijn geconstateerd. ,,Het is hun systeem dat steken laat vallen, niet dat van ons.”

Koninklijke Horeca Nederland vindt ook dat Testen voor Toegang nog de nodige verbetering behoeft. ,,Het is opmerkelijk dat er nog steeds regio’s zijn waar je anderhalf uur in de auto moet zitten om een testje te kunnen doen. De bereikbaarheid en de snelheid van de testlocaties moeten echt zo snel mogelijk omhoog”, besluit voorzitter Willemsen.

Testen voor Toegang

Met Testen voor Toegang kunnen bijvoorbeeld dansliefhebbers die nog niet zijn gevaccineerd en geen corona-infectie hebben doorgemaakt sinds vorig weekend weer naar nachtclubs. Daar hoeven ze dan geen 1,5 meter afstand te bewaren. De negatieve testuitslag wordt in de CoronaCheck-app omgezet in een QR-code, die aan de deur van de uitgaansgelegenheid wordt gecontroleerd.

Volgens coronaminister Hugo de Jonge is het van belang dat iedereen zich aan de regels houdt en zich verantwoordelijk opstelt om ‘het systeem goed te laten werken’.

Goed idee?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Kijk hier onze video's over het coronavirus: