Feest in Amstelveen escaleert volledig nadat honderd man wordt geweigerd: 24 arrestaties

Met video's Veel opmerkelij­ke protesten: ‘Brave actie maakt geen indruk’

Klimaatactivisten zijn deze week volop in het nieuws. Ze zitten op tafel bij RTL-programma Jinek, besmeuren een Van Gogh-schilderij en gooien pakken melk leeg in supermarkten. Is dit een effectieve manier van actie voeren of schiet het zijn doel voorbij?

27 oktober