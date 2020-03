Februari was nat, stormachtig en erg zacht: op een na warmste sinds 1901

Om aan te geven hoe hoog het temperatuurgemiddelde was: sinds 1901 waren zelfs 98 van de 119 maartmaanden kouder dan de afgelopen februari. Hetzelfde geldt voor 22 aprilmaanden. ‘Mede dankzij deze zeer zachte februari is de tweede maand van het jaar een halve graad opgewarmd ten opzichte van de periode 1981-2010', aldus Weerplaza.



De Bilt registreerde in februari twee dagen waarin de temperatuur onder nul zakte. Normaal zijn dat er dertien. Nergens in Nederland was de afgelopen maand sprake van zogenoemde matige vorst, dat is kouder dan vijf graden onder nul. De laagste temperatuur werd gemeten in Woensdrecht: -4,3 graden. Ook ijsdagen, waarin de temperatuur een etmaal lang niet boven het vriespunt uitkomt, waren er niet. Normaal zijn dat er volgens Weerplaza twee.