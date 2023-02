FDF-voorzitter kondigt ‘grootste demo ooit’ aan, maar andere organisaties staan niet te trappelen

Farmers Defence Force (FDF) zegt zaterdag 11 maart in Den Haag ‘de grootste demostratie aller tijden’ te willen houden. Dat zegt Mark van den Oever, voorzitter van de actiegroep in een videoboodschap. Maar andere boerenorganisaties staan vooralsnog nog niet te trappelen om mee te doen.

Waar de demonstratie precies gehouden gaat worden, zei Van den Oever niet in zijn videoboodschap. Wel kondigde hij een breed palet aan problemen aan die moeten worden aangekaart tijdens de demonstratie. ,,Deze keer niet alleen met de boerenstandpunten, maar met alle standpunten en problemen die momenteel spelen in onze maatschappij. Van toeslagenaffaire tot de gascrisis, tot de verzakte huizen in Groningen, tot de waterschade in Limburg. Mensen krijgen hierover bij ons op het podium een stem”, zegt Van den Oever.

Volgens hem zijn onder meer PVV-voorzitter Geert Wilders en Wybren van Haga (Groep Van Haga) aanwezig. Wilders is nog niet bereikbaar voor commentaar. Caroline van der Plas, fractieleider van de BoerBurgerBeweging (BBB), zegt dat ‘de kans aanwezig is’ dat ze de aangekondigde demonstratie bijwoont. ,,Maar ik moet eerst het programma nog zien. Ik ga er even naar kijken. Ik ben wel gevraagd, maar ik heb nog geen programma gezien.”

‘Eerst kijken hoe ver we komen met overleg’

Voor Bart Kemp, voorman van boerenclub Agractie, komt het nieuws als een verrassing. Met Agractie is hij bezig met onderhandelingen met de politiek en andere belanghebbenden over een Landbouwakkoord. ,,Dat gaat gepaard met talloze conflicten, maar de overleggen zijn wel gaande. Daar zijn alle boerenorganisaties bij betrokken, behalve Farmers Defence Force. Ik merk nu dat de actiebereidheid niet erg groot is onder boeren. We willen eerst kijken hoe ver we kunnen komen met overleggen.’

Land- en tuinbouworganisatie LTO zegt ook niet aan te sluiten. ,,We zijn hier als organisatie niet bij betrokken”, laat een woordvoerder weten.

Extinction Rebellion weer naar A12

Overigens wil klimaatactiegroep Extinction Rebellion op zaterdag 11 maart de snelweg A12 in Den Haag weer blokkeren. Dat zou de zesde keer zijn. Eind januari slaagden klimaatactivisten er ook in het stuk snelweg naast de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken te blokkeren. Urenlang was de Utrechtsebaan daardoor onbegaanbaar. Meer dan zevenhonderd mensen werden gearresteerd. Boven de tunnelbak stonden nog eens vele honderden mensen om ze aan te moedigen. Voorafgaand aan het protest werden zeven activisten opgepakt omdat ze anderen hadden opgeroepen mee te doen.