FC Den Bosch: stadionverboden voor supporters die Excelsior-speler uitscholden

Hoeveel mensen een stadionverbod kregen, wil een woordvoerder van de club niet zeggen. ,,Maar het gaat niet om mega-aantallen.” Ook over de duur en de reikwijdte - of ze alleen bij FC Den Bosch gelden of in heel Nederland - kan ze nog geen uitspraak doen. ,,Daar moet de KNVB over beslissen. Het gaat om voorlopige stadionverboden.”

Eerder maakte de club al bekend dat een aantal supporters een stadionverbod gehad heeft voor andere vergrijpen, bijvoorbeeld het gooien van bierbekers naar het veld.

Tuchtzaak

Donderdag vindt de behandeling van de tuchtzaak rond het incident plaats bij de KNVB. De tuchtcommissie van de voetbalbond, de aanklager betaald voetbal en FC Den Bosch bespreken dan wat er is gebeurd en wat de club in de nasleep van de incidenten gedaan heeft. Waarschijnlijk wordt er nog geen uitspraak gedaan.

Tijdens de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior, die eindigde in 3-3, werd Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch toegeschreeuwd door een aantal Bossche supporters. Mendes Moreira zei na de wedstrijd uitgemaakt te zijn voor ‘kankerneger, kankerzwarte en kankerkatoenplukker’. De wedstrijd werd daarop tijdelijk gestaakt.

Volledig scherm De Bossche M-side maakt een statement tegen racisme. © Den Bosch FC

Sinterklaas

De incidenten vonden plaats op de dag van de intocht van Sinterklaas in Den Bosch. Een aantal supporters was daar eerder op de dag bij geweest, om hun steun aan zwarte piet te betuigen. In het stadion zongen ze liedjes over zwarte piet. Ook klonken zogenoemde ‘kraaiengeluiden’ als Mendes Moreira of een andere Excelsior-speler in de buurt van de M-Side aan de bal was.

In eerste instantie bagatelliseerde de club het gebeurde. Trainer Erik van der Ven noemde Mendes Moreira in het heetst van de strijd zelfs ‘een zielig mannetje’. Later, toen duidelijk werd wat er precies gebeurd was, bood hij daarvoor zijn excuses aan en trok de club alsnog het boetekleed aan.