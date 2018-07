Fatale parachutesprong van Fabiënne (19) was noodlottig ongeval

Landing

De luchtvaartpolitie erkent dat het misging bij de landing. ,,Maar waarom? Dat weten we niet precies. Ik weet ook niet of je daar nog achter kunt komen. Vaststaat in ieder geval dat er geen fouten door anderen zijn gemaakt”, aldus de zegsman. De familie van het slachtoffer is over de uitkomsten ingelicht.

Het ongeval vond begin juni plaats. Toen al zeiden getuigen dat het erop leek dat de parachutiste bij de landing in de problemen kwam. Het onderzoek heeft weken in beslag genomen, volgens de onderzoeksleider omdat het een ingewikkeld ongeval was. ,,Dat komt omdat het slachtoffer buiten het zichtveld van het paracentrum in Teuge terecht is gekomen. Ook andere parachutisten hebben haar niet meer gezien. Lastig, want juist collega-springers kunnen meestal perfect aanwijzen waar het mis is gegaan”, liet onderzoeksleider Wytse Dijkstra, zelf parachutist, eerder aan deze krant weten.