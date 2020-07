Farmers Defence Force kondigt voor volgende week actiedag aan: werk thuis!

De actiedag is onder meer gericht tegen de veevoermaatregelen van het kabinet. De boerenprotestgroep had minister Carola Schouten van Landbouw eerder deze week een ultimatum gesteld om de omstreden veevoermaatregel uiterlijk 21 juli in te trekken. Maar zij liet al gelijk weten daar geen gehoor aan te geven. De minister wijst erop dat de maatregel de steun heeft van de Tweede Kamer. Ze vraagt nog wel extra advies over de voermaatregel. Dat wil ze eerst afwachten.

De snelle afwijzing van het ultimatum heeft bij veel boeren kwaad bloed gezet, zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force. ,,Er is heel veel woede, ook onder boeren die nog nooit hebben meegedaan aan acties.” De protestgroep sluit niet uit dat er hinder kan worden ondervonden van de acties. ,,Alle opties staan nog open. We roepen Nederland op om volgende week een dag thuis te werken.” De woordvoerder legt uit dat ze op die manier ook proberen de stikstofuitstoot een dag lang te beperken. ,,Want stikstof verminderen laat je niet eenzijdig aan de boeren over.”

‘Wilde acties’

Wat er precies voor acties op de planning staan, wil de woordvoerder nog niet kwijt. De protestgroep komt maandag of dinsdag pas met meer informatie over de actiedag van aankomende woensdag. Eerder deze week gaf boerenvoorman Mark van den Oever aan dat de boerenprotesten vanaf de actiedag uiteenlopen van wegblokkades en barricades tot aan wilde acties, die overal in het land zomaar kunnen opduiken. ,,We overleggen deze week wat we waar en wanneer precies gaan doen”, kondigde hij aan. ,,De acties zullen vooral plaatsen met veel stikstofuitstoot treffen, want de minister wil voor 1 september 0,4 kiloton stikstof besparen. Daar zullen we dan voor zorgen.”

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de veiligheidsregio’s, zei eerder te hopen dat de boeren zich aan het voornemen houden over het opschorten van de acties. ,,We moeten er echter wel rekening mee houden dat de acties zo weer kunnen opflakkeren. Ik heb het idee dat het allemaal vrij ongecoördineerd is.’’

Bekijk onze video's over de boerenprotesten in onderstaande playlist: