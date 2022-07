Farmers Defence Force denkt toch na over gesprek met Remkes nu LTO ‘zich niet aan afspraak heeft gehouden’

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) denkt er toch over na om in gesprek te gaan met bemiddelaar Johan Remkes. Eerder sprak de actiegroep nog van een boycot. Maar nadat LTO Nederland gisteren bekendmaakte toch aan tafel te gaan, is de organisatie bang dat er straks afspraken worden gemaakt waarover zij niets te zeggen hebben gehad.

Ook de Land- en Tuinbouw Organisatie LTO hield lang vol niet met Remkes in gesprek te willen, zolang niet alle oplossingen voor het stikstofprobleem met hem konden worden besproken. Na een telefoontje van premier Rutte kondigde voorzitter Sjaak van der Tak gisteren aan toch om tafel te gaan. Volgens hem is afgesproken dat er geen taboes zijn.

Voorman Mark van den Oever van FDF voelt zich bedonderd. Hij ging ervan uit dat alle boerenorganisaties een boycot hadden tegen Remkes, maar kreeg gisteren in een gezamenlijke appgroep plotseling een berichtje met de mededeling van Van der Tak. ,,Sjaak is er zonder overleg uit gesprongen”, stelt Van den Oever.

Hij en andere boerenvertegenwoordigers zien Remkes eigenlijk niet zitten, omdat hij als formateur het kabinet heeft gevormd en omdat hij na een kritisch rapport medeschrijver is van de stikstofplannen.

Een probleem

Maar de stap van de LTO brengt hem in een lastig pakket. Farmers Defence Force wil voorkomen dat er straks besluiten worden genomen waar zij niet bij betrokken zijn geweest. ,,We zitten met een probleem. Nu is de vraag: laten we de LTO alleen aanschuiven? Als onze stem daar niet gehoord wordt, zal er ook weer onvrede zijn", aldus Van den Oever.

Een handreiking naar Remkes zal vooral bij de uitgesproken boeren binnen Farmers Defence Force veel discussie opleveren. Dat beseft ook Van den Oever. Hij gebruikt het weekend om met het bestuur en de regio-afdelingen te overleggen over een standpunt. Daarna krijgen de leden een stem. ,,Dit valt sowieso heel slecht”, weet Van den Oever. ,,Iedereen is boos op Sjaak. Maar ons uiteindelijke standpunt ligt bij de leden. Die beslissen wat we doen.”

Hij voegt daaraan toe dat het ook zomaar de andere kant op kan gaan, en de FDF besluit de acties te verharden. Hij stelt niet betrokken te zijn bij de afvaldumpingen van afgelopen dagen, maar heeft vaker gezegd harde acties niet te schromen.

Mark van den Oever zegt dat FDF niet betrokken is bij de snelwegdumpingen. Wel kan het protest volgens hem verharden, als de leden dat willen.

‘Tuinslangruggengraat’

Volgens de FDF-voorman is op de protestdag in Stroe een afspraak gemaakt dat de boerenorganisaties elkaar zouden steunen in de boycot van Remkes. ‘Ze hebben allemaal een grote bek, maar als het erop aankomt is één telefoontje van Rutte genoeg om die tuinslangruggengraat van hen alle kanten heen te wurmen zodat ze met die dikke reet op het pluche kunnen zitten’, zei Van den Oever gisteren in een videoboodschap aan de leden.

De LTO ziet dat anders en heeft altijd als voorwaarde gehouden dat er ook gesproken wordt over het doel, het tijdspad en de invulling van de stikstofmaatregelen. Nu premier Rutte dat heeft toegezegd, gaat de organisatie volgende week een eerste een ‘verkennend gesprek’ aan met bemiddelaar Remkes. Over het contact met de andere belangenorganisaties wil een LTO-woordvoerder niets kwijt. ,,Dat houd ik graag tussen ons.”

Wachten op belletje van Rutte

Ook de iets gematigder organisatie Agractie, die de meerderheid van de boeren vertegenwoordigt, twijfelt over aansluiting bij het gesprek. Voorman Bart Kemp verwacht daarvoor wel eerst ook een belletje van Mark Rutte, die momenteel met vakantie is. ,,De bal ligt bij hem", zegt hij. ,,Daarna gaan we overwegen of we deelnemen, maar daar wil ik niet op vooruitlopen.”

