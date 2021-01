Fanatieke vuurwerkfans bedreigen bedenkers van plan voor lokaal vuurwerk

‘Stop nu het nog kan. Er zijn acties in de maak. Mensen zijn echt heel boos. Pas op.’ Tientallen dreigende reacties komen binnen bij de NVB, nadat deze maandag op deze site haar plannen voor oud en nieuw uit de doeken deed. Het pleidooi voor vuurwerkverenigingen die na een training volgens veiligheidsvoorschriften lokale, veilige shows kunnen organiseren is tegen het zere been van bepaalde vuurwerkfanaten.