Famke Louise werkt nu samen met ic-arts Gommers: vandaag begint mondkapjes-campagne

Zij is de kritische influencer die eigenlijk wel klaar is met het coronabeleid, hij de nuchtere arts die uitlegt dat ‘ik doe niet meer mee’ geen optie is. En vandaag komen vlogster Famke Louise en Diederik Gommers met een campagne waarin experts, influencers en jongeren over het coronavirus praten. ,,Ik kan uitleggen wat zo’n virus doet in de neus, in de longen’’, zegt IC-arts Diederik Gommers op een bankje in de hal van het Rotterdamse Erasmus-ziekenhuis. ,,Ik weet wat de gevolgen kunnen zijn van een infectie.’’

In een krap half uurtje had hij Famke Louise op diezelfde manier bijgepraat vorige week op zijn werkkamer in het ziekenhuis. De ic-arts ontmoette de populaire influencer - ze heeft meer dan een miljoen volgers - onlangs aan de talkshowtafel bij Jinek. De vlogster zat daar om uit te leggen waarom ze de actie #ikdoenietmeermee steunde, net als andere invloedrijke jongeren en ondernemers die met die gezamenlijke oproep de strikte coronamaatregelen hekelden: ,,Dit kan niet langer’’, stelde ze. ,,Ik zeg nee tegen alle maatregelen totdat de overheid dit beleid controleerbaar kan rechtvaardigen.’’

‘Heel lief’

Gommers toonde begrip voor de frustraties, maar legde ook uit dat ‘niet meer meedoen’ niet kan: ,,We zitten in een nieuwe crisis.’’ Hij nodigde haar uit. ,,Ik ben wel meer te weten gekomen over het virus en wat het virus doet’’, vertelde Famke Louise daar na afloop over. Ook was Gommers ‘heel lief’ voor haar geweest, dat had ze ‘gewoon even nodig’.

De influencer werd bedolven onder bakken kritiek na #ikdoenietmeermee. Gommers: ,,Ik heb haar elke dag wel even gebeld vorige week, aanvankelijk om Famke te steunen omdat ze te hard onderuit gehaald werd. Dan zeggen mensen dingen als: ja, ze kreeg ook geld voor campagnes. Maar daar gaat het mij als dokter helemaal niet om. Mijn roeping is het om mensen te informeren en te zorgen dat we gezond blijven.’’

Uitleggen

De arts snapt namelijk wel dat veel jongeren de risico’s onderschatten en vooral last hebben van de beperkende sociale maatregelen: ,,Ik heb ook kinderen thuis die zeggen: ‘waarom moet dit allemaal’? Dat is toch logisch? Dan is het aan ons artsen om dat helder te maken. En bij Famke merkte ik het ook: heel veel is onbekend, maar ik merk als ik haar uitleg wat een virus doet, dat ze rustiger wordt. Hopelijk werkt dat voor andere jongeren ook.’’

Hoe de online campagne er precies uit komt te zien, weet Gommers zelf niet: ,,Ik zei tegen Famke: jij bent media-expert, jij moet maar kijken hoe we de boodschap gaan brengen. Ik ben dokter, geen mediakenner.’’ Vanavond schuiven ze nog samen aan bij Jinek, ook komen er mondkapjes op de markt: ,,Maar geen Gommers-mondkap hoor, nee echt niet.’’

Zijn eigen nieuwe Instagramaccount telt na krap twee dagen inmiddels al bijna tweehonderdduizend volgers: ,,Ik weet niet wat me overkomt... Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties.’’

Bekijk hieronder onze video's over mondkapjes: