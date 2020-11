Famke begeleidt vrouwen naar de abortuskliniek: ‘Ik krijg soms nare berichten’

Walibi voor de rechter na afgrijse­lijk kart-ongeluk

17:18 Pretpark Walibi in Biddinghuizen moet zich in januari voor de rechter verantwoorden na een afgrijselijk ongeluk bij de kart-attractie. Bij dat incident in 2018 raakte een meisje (toen 13) zwaargewond, nadat ze vermoedelijk met haar haren vast bleef zitten in de motor van een kart.