Familiedrama: Meisje belt zelfmoordlijn 113 maar nummer bestaat niet

Een meisje uit het Groningse stadje Winschoten heeft anderhalve week geleden, nadat ze in opperste wanhoop drie keer de zelfmoordpreventie en -hulplijn 113 had gebeld, een einde aan haar leven gemaakt. Volgens de nabestaanden was het slachtoffer was door de psycholoog per abuis niet verteld dat dat nummer helemaal niet bestaat. De noodlijn voor mensen met suïcidegedachten is namelijk alleen bereikbaar via 0900-0113.

De stiefvader van het jonge slachtoffer spreekt van een ongekend familiedrama. In een gesprek met RTV Noord vertelt hij, dat als het meisje de juiste informatie over 113 had gehad, ze mogelijk nog zou hebben geleefd. ,,Zij heeft drie keer gebeld naar 113, maar dat nummer bestaat dus helemaal niet. Dat is ons niet verteld”, aldus de vader die anoniem wil blijven ‘omdat het verlies nog te vers is’.

Vlak voordat het meisje een einde aan haar leven maakte, zocht de contact met de hulplijn, zo blijkt uit haar telefoongegevens. De vader: ,,Dat hadden we van de psycholoog gekregen. Maar ze kreeg te horen ‘momenteel is dit nummer niet bereikbaar, probeer het later nogmaals’. Na de belpogingen stuurt zij een appje naar haar beste vriendin. De letterlijke tekst van dat bericht: ‘dat kutnummer werkt niet’.

De beste vriendin van het in geestelijk nood verkerende meisje las de volgende ochtend het bericht. Ze belde direct naar haar, maar kreeg geen contact. Vervolgens ging ze naar de woning waar niet open werd gedaan. Uiteindelijk trapte de politie de deur in, waarna bleek dat het meisje zich daadwerkelijk van het leven had beroofd. Wie ze is, is niet bekendgemaakt.

Dat het meisje hulp zocht, maar geen gehoor kreeg, zorgt voor veel verdriet en intense woede bij haar stiefvader. ,,Wij hebben altijd tegen haar gezegd dat zij het nummer op de koelkast moest zetten. Als de donkere periode ooit komt, dan heb je sowieso iets om op terug te grijpen.” Aan RTV Noord vertelt hij: ,,Wij zijn die nacht niet door haar gebeld.”Dat begrijpt hij. ,,inderen willen anoniem blijven. Zij willen hun naasten niet bellen als zij zichzelf iets aan willen doen, dat is te pijnlijk voor ze.”

Facebookpagina

De vader heeft inmiddels de Facebookpagina Redeenmensenleven aangemaakt om Nederland erop te attenderen dat er verwarring kan ontstaan over het noodnummer. Daarop schrijft hij nadrukkelijk dat 113 niet bestaat en dat het correcte nummer toch echt 0900-0113 (een betaald nummer, red.) is. ‘113 insinueert een lijn voor spoedeisende hulp te zijn en dat is misleidend. Je zou denken dat het een gratis nummer is. Maar jongeren zonder beltegoed kunnen dit nummer niet bellen’.

Volgens de organisatie 113 is het triest dat miscommunicatie is ontstaan met een fatale afloop. ,,Het 0900-nummer is het enige dat wij op dat moment konden aanvragen”, aldus een woordvoerder. 113 probeert al geruime tijd telefoonnummer 113 te krijgen. Daarover worden momenteel gesprekken gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid. Ook de Tweede Kamer moet zich over dit onderwerp buigen.” De organisatie gaat, voordat politiek Den Haag knopen doorhakt, proberen een bandopname te maken waarop mensen die 113 bellen te horen krijgen dat ze 0900-0113 moeten contacten. een andere optie is 0900-0113 te veranderen in het gratis nummer 0800-0113. Of dat op korte termijn lukt, is nog onduidelijk.

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.