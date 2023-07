Familie woest na begraven verkeerde vader: 'Een mooi afscheid is ons ontnomen’

limburgEen familie in Limburg eist een schadevergoeding van een uitvaartonderneming die zaterdag door een persoonsverwisseling het verkeerde lichaam had begraven tijdens de uitvaart. ,,We zijn boos, verdrietig en helemaal van slag. Een mooi afscheid van mijn vader is ons ontnomen”, zeggen de nabestaanden. Door de blunder werd de begrafenis van de tweede familie op het allerlaatste moment afgeblazen.

Marie-José Hermans had zaterdag al een vreemd voorgevoel dat er bij de begrafenis van haar schoonvader May (82) iets niet aan de haak was. De kist had ineens een andere kleur dan twee dagen ervoor, toen vrienden en kennissen in het crematorium afscheid konden nemen.

Overmand door emoties dacht de familie dat er wel een goede verklaring voor moest zijn, en dus ging de afscheidsceremonie gewoon verder. De tranen vloeiden rijkelijk en de emotionele toespraken maakten in de kerk diepe indruk, zegt een aanwezige neef van de overledene.

Bikkelharde boodschap

Pas op maandag komt de bikkelharde boodschap binnen. De vele tranen blijken voor de ‘verkeerde vader’ vergoten, een 64-jarige plaatsgenoot. Een medewerker van de uitvaartonderneming heeft door een menselijke fout twee kisten met elkaar verwisseld.

,,We kunnen het nog steeds niet geloven”, zegt Ron, zoon van May. ,,Dat je al die tijd achter een verkeerde kist staat te rouwen. Dat zorgt bij ons voor veel boosheid en verdriet. Zo’n afscheid kun je ten slotte niet meer overdoen. De emoties en de gevoelens die je op dat moment voelt zijn uniek en eenmalig.”

Halsoverkop afgelast

De blunder werd maandag ontdekt tijdens de uitvaart van de tweede man. Die begrafenis, met dus de kist waarin het lichaam van May ligt, werd vervolgens halsoverkop afgelast. Burgemeester Will Houben reageert geschokt op de blunder en leeft mee met beide families. Hij heeft inmiddels toestemming gegeven voor het opgraven van de man die zaterdag begraven werd. ,,Dit hakt erin. Het is ook een nachtmerrie voor de uitvaartonderneming. Zoiets gaat misschien eens in de honderd jaar fout.”

Volgens de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsenis is een persoonsverwisseling inderdaad uitzonderlijk en komt het ‘in principe niet voor’, hoewel het ook niet helemaal is uit te sluiten. Cijfers daarover worden volgens hem niet bijgehouden. ,,Vorig jaar waren in Nederland zo’n 170.000 overlijdens en er bestaat altijd een risico op verwisseling, zeker bij een grote uitvaartondernemer. Maar daar is juist een controle voor die staat beschreven in de Wet op lijkbezorging”

,,Elk begraafplaats en crematorium moet voordat zij de begrafenis of crematie uitvoeren de identiteit van de overledene controleren. Dat gaat middels een nummer op de kist met de bijbehorende documenten over de identiteit van de overledene. Zowel bij de betreffende uitvaartondernemer als bij de begraafplaats heeft die controle niet plaatsgevonden”, aldus consulent Igle Weidenaar.

Onvergeeflijk

Uitzonderlijk of niet: voor de familie Hermans is de fout onvergeeflijk. Ze hebben een advocaat in de arm genomen die juridische stappen gaat ondernemen. ,,We zitten te denken aan een flinke schadevergoeding, want dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren”, vertelt Ron. ,,Het zal voor ons een pleister op de wond zijn, want het afscheid van mijn vader is ons ontnomen. Het gaat dan ook niet goed met ons, er is veel verdriet in de familie.”

Neef Erik Hermans bevestigt dat. ,,Iedereen maakt fouten, maar deze fout is echt van een heel ander kaliber. Dit kun je mensen gewoon niet aandoen. Iedereen hier is vol ongeloof en verbazing. En het wrange is dat niemand dit meer goed kan maken. Het kwaad is al geschied. Het wordt voor de kinderen van May heel moeilijk om hier nog overheen te komen.”

Ontslagen

De medewerker die per ongeluk de kisten met elkaar heeft verwisseld, is door Uitvaartvereniging Voerendaal op staande voet ontslagen. Waarschijnlijk is hij niet de enige die in deze zaak fouten heeft gemaakt. ,,Een aantal mensen heeft niet opgelet”, zegt Pierre Swaen, beheerder van het Limburgse kerkhof Sint Pieter op de Berg.

Swaen doelt onder andere op de grafdelver. ,,Bij het recht van begraven zit een formulier met de gegevens van de overledene en het nummer welk op het loodje staat op de kist. Tegenwoordig is dat geen loodje meer maar een sticker met nummer. De grafdelver moet altijd controleren of de nummers corresponderen.” Bij de geringste twijfel wordt gewacht tot duidelijk is wie er begraven wordt, aldus Swaen. ,,Dat is hier niet gebeurd en dat is natuurlijk heel kwalijk. Ja, het is een menselijke fout, maar wel eentje met enorme gevolgen voor de families.”

Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. ,,Er is immers geen sprake van onnatuurlijk overlijden”, aldus een woordvoerder.

De familie die maandag noodgedwongen hun uitvaart moest onderbreken, was nog niet bereikbaar voor een reactie. Tegen De Limburger zegt een zoon: „Ik heb er niet van geslapen, ben doodmoe. Van ellende ben ik vandaag maar naar het werk gegaan. Mijn vrouw is een emotioneel wrak en de leeftijdgenoten van mijn vader in de kerk zijn helemaal van slag. Ze kunnen hier niet mee omgaan.”