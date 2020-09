Familie ‘verwarde moeder’ eist geschonken schilderij terug van het Rijksmuseum

De familie van de 87-jarige Rose-Marie Silbermann-Frenkel eist een kostbaar schilderij terug van het Rijksmuseum. Volgens de familie was hun moeder in de war toen ze in 2013 het schilderij aan het museum gaf. Daarom is er beslag gelegd op het kunstwerk. Dat meldt NRC.

Volgens kenners is het schilderij nu zo’n 350.000 euro waard. Het verhaal is op zijn minst opmerkelijk te noemen en begint ongeveer zeven jaar geleden. Een 17-jarige kleindochter van mevrouw Silbermann had een hersentumor, en mevrouw Silbermann hoorde een stem in haar hoofd, die zei dat ze een offer moest brengen om ervoor te zorgen dat haar dochter zou blijven leven.

De vrouw gaf daarom het kunstwerk, een schilderij uit 1918 van Bart van der Leck, aan het Rijksmuseum. Het werd zelfs persoonlijk opgehaald door toenmalig directeur Wim Pijbes.

Volgens de familie heeft het museum ‘overhaast en onzorgvuldig’ gehandeld door het kunstwerk in ontvangst te nemen en is er niet voldaan aan de onderzoeksplicht. Dat onderzoek was volgens de familie nodig om te bekijken of de vrouw wel wilsbekwaam was toen ze de beslissing nam om het kunstwerk uit handen te geven.

Brief

Een zoon van de vrouw eiste volgens de familie kort na de overhandiging van het schilderij al uitleg van de museumdirecteur, maar dat had geen succes. Ook een brief van een advocatenkantoor op 3 september 2013, waarin stond dat het kunstwerk om fiscale redenen aan de zoons was gegeven, kon het tij niet keren. Op 13 september tekende mevrouw Silbermann bij de notaris van het Rijksmuseum de schenkingsakte.

Beide partijen lijken nu lijnrecht tegenover elkaar te staan. Volgens NRC verwijt het museum de familie er ‘min of meer’ van om bewijsmateriaal in elkaar gedraaid te hebben. Er zouden twijfels bestaan over de echtheid van de overeenkomst waarmee mevrouw Silbermann het schilderij aan haar zonen zou hebben gegeven.

