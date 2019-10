Familie van verdachte bioscoopmoorden: ‘het ging niet goed met hem’

Een verwarde man, verwilderd en altijd op zichzelf. Zo omschrijven familie en buurtbewoners de 33-jarige Ergün Senarabaci, de verdachte van de bioscoopmoorden. Wat de Rotterdammer in Groningen te zoeken had, begrijpt niemand.

,,Het is voor ons een raadsel en een schok. We zijn vol ongeloof’’, zegt een zus van Senarabaci. ,,We kunnen niet geloven dat hij dit heeft gedaan. Hij is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.’’

De familie had weinig contact met hem. ,,Hij was verward en stond niet open voor contact.’’ Wat hij in Groningen deed, snapt de zus ook niet. ,,Ik weet alleen dat hij het mooie stad vond.’’

Buren slaan verschrikt hun hand voor hun mond als ze de foto van Ergün Senarabaci zien die de politie heeft verspreid. Ja, dat is hun buurtgenoot. Of ze hem goed kenden? ,,Nee, hij was altijd erg op zichzelf. In de war. Hij praatte in zichzelf. Het ging niet goed met hem”, vertelt een buurtbewoonster.

Zo was hij niet altijd. Een jaar of acht geleden trok hij samen met zijn vader in de koopwoning in het wijkje in Rotterdam-West. Nadat zijn vader overleed, werd hij vaak gezien met een vriendin. ,,Ze hadden een dochtertje, maar die hebben we hier nooit meer gezien. Toen ze een jaar oud was ging die relatie over.”

Daar gaat veel ruzie aan vooraf. Volgens de familie mocht de verdachte daarna zijn dochter niet meer zien. ,,Hij was daar heel verdrietig over.’’

Midden op een drukke weg

Het lijkt het begin van de achteruitgang. Buren zien hoe hij dansend over straat gaat, in zijn korte broek op een gouden fiets rijdt als het ijskoud is en soms zelfs midden op een drukke weg gaat liggen. De politie moet hem daar een keer weghalen.

Soms wordt hij tijden niet gezien. Hij wordt dan opgenomen in een kliniek. ,,Hij had psychische problemen. Je zag dat het steeds slechter met hem ging.”

Vorig jaar moest Senarabaci voor de rechter verschijnen nadat hij agenten had mishandeld die hem uit zijn woning kwamen halen. Begin dit jaar viel de politie weer het huis binnen en werden er hennepplanten aangetroffen.

Niet meer gezien

Hij verdween een paar maanden van de radar. Volgens buren leek het daarna de goede kant op te gaan. Hij groette mensen in de straat weer en leek opgeknapt. ,,Ik zei nog tegen hem dat ik het fijn vond om te zien dat het beter met hem ging. ‘Je hebt een dochter, daar moet je het voor doen’, zei ik tegen hem en daar was hij het mee eens.”

De laatste maand werd hij niet meer gezien. Een zwager van Senarabaci ging zelfs langs de deuren om te vragen of buurtbewoners hem wilden bellen als ze hem weer zagen omdat hij niet met hem in contact kon komen.