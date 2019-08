Familie van omgekomen Randy Gerritsen (17) woest na vernieling bermmonumentje: ‘Mijn man is hels’

Bekenden van de familie Gerritsen uit Putten hebben een beloning uitgeloofd voor degene die tips heeft over het vernielde rouwmonumentje aan de Putterweg tussen Putten en Ermelo. Daar verongelukte ruim drie jaar geleden de 17-jarige Randy Gerritsen en de 18-jarige Kimberly Vos uit Amersfoort.

Tot groot verdriet van familie en vrienden bleek vanochtend het bermmonumentje vernield te zijn. Vier weken geleden werd het monumentje voor Kimberly al vernield, zegt Esther Gerritsen, moeder van Randy. Willeke Stoffelsen, een bekende van de familie, verhaalt op Facebook over het verdriet van de ouders en familie. Temeer nu de ouders vanochtend het monumentje in gruzelementen aantroffen. ,,Wat een verdriet om deze respectloze actie...', schrijft Stoffelsen. ,,Ik heb zelf geen Facebook", zegt Gerritsen. ,,Mijn man zei tegen Willeke: ‘Gooi het er maar op, loof maar een beloning van 500 euro uit. Hij was hels.”

Voorgevoel

,,Het komt eigenlijk nu pas binnen", zegt moeder Esther Gerritsen aan de telefoon. ,,Gisteren zijn mijn man en ik er nog langs gereden. Ik weet eigenlijk niet waarom, misschien een voorgevoel. Toen was er nog niks aan de hand.” Maar vanochtend ging haar man mountainbiken en trof ter plekke de gruzelementen van het vernielde monumentje aan. ,,Ik dacht dat het hufterproof was, maar niet dus. Er zat een fikse paal met pinnen in de grond. Hier moeten ze met een groep aan hebben lopen rukken, dat kan niet anders.”

Wat het nóg schrijnender maakt is dat het andere, naastgelegen rouwmonumentje, voor Kimberly Vos, die samen met haar zoon omkwam drie jaar geleden, ook is vernield. ,,Vier weken geleden al", zegt Gerritsen. ,,Toen was ik er al bang voor dat het onze ook vernield zou worden. Hier was ik altijd al bang voor, daarom wilde ik dat eigenlijk niet. Nu heb ik twee keer die pijn.”

Volledig scherm Zo trof de familie Gerritsen vanochtend het bermmonumentje voor hun ruim drie jaar verongelukte zoon Randy aan de Putterweg aan. © Familie Gerritsen