Familie van Humeyra eist dat agenten worden ontslagen na discriminerende appjes

De familie van de eind 2018 doodgeschoten scholiere Humeyra is 'totaal van de kaart' vanwege de racistische appjes van agenten over Humeyra. In die appjes wordt onder meer gezegd 'weer een Turk minder'. De familie eist dat de agenten worden ontslagen, laat advocaat Richard Korver weten, die nu door de familie is benaderd. Volgens de politie ging het om cynisch bedoelde appjes gericht aan de rechtspraak, na de spijtbetuiging van de later veroordeelde dader. De agenten werden daarom 'slechts' berispt.

NRC bracht gisteren naar buiten dat agenten van de Rotterdamse politie die zijn berispt voor het versturen van racistische appjes, zich in 2018 ook kwetsend uitlieten over Humeyra. NRC laat in het midden of het appje ‘Weer een Turk minder’ over Humeyra gaat, maar volgens advocaat Nelleke Stolk, die de familie bijstond tijdens het hele strafproces, is dat wel degelijk zo. ,,Dat gaat 100 procent over Humeyra,” zegt Stolk. ,,En er wordt in die appgroep ook gesproken over Bekir (de veroordeelde moordenaar, red.) trouwens. Maar dat over Humeyra is het dieptepunt in die appconversatie. De familie is gisteren bijgepraat en is totaal van de kaart.”

Stolk kent alleen de appjes die over Humeyra gaan. Ze is gisteren bijgepraat door de politie. Maar ze kan dus niet zeggen of er nog agenten zijn geweest die iets corrigerends hebben gezegd over de kwetsende tweets. ,,Ik ken dus niet de hele context van de appconversatie.”

De familie van Humeyra vindt een berisping echter een veel te kleine sanctie. Zij hebben advocaat Richard Korver, die heel vaak nabestaanden van moord en doodslag bijstaat, in de arm genomen voor deze zaak, laat Korver zelf weten in een persbericht: ‘Het falen van de overheid en de politie in het bijzonder - om Humeyra de bescherming te bieden die zij nodig had - krijgt een bijzonder kwalijke geur', schrijft Korver daarin. ‘De familie verlangt van de politie concrete maatregelen. De thans genomen maatregelen volstaan niet. Bovendien neemt de familie heeft de politie zeer kwalijk dat zij dit niet, zodra zij het wist, transparant met hen heeft gecommuniceerd'.

Frustratie

Volgens de Rotterdamse politie reageerden de agenten in de appgroep cynisch op een spijtbetuiging van Bekir die in januari 2019 in de krant verscheen. De agenten zouden de cynische opmerkingen hebben geplaatst uit frustratie, bedoeld ‘aan het adres van de rechterlijke macht, die de spijtbetuiging mogelijk mee zou wegen in het bepalen van de volgens hen te lage strafmaat’, aldus de politie per mail. ‘De teksten die ze daarbij gebruikten zijn ongepast en kwetsend en zij beseffen nu ook dat dit anders gelezen en uitgelegd kan worden’.

De politie Rotterdam wil daar verder meer geen toelichting op geven en wil geen inzage geven in de tekstberichtjes van de agenten.

De agenten zijn berispt vanwege de kwetsende appjes over Humeyra en andere zaken. Een maand geleden kwam al het nodige naar buiten over kwetsende en racistische appjes van diezelfde agenten. Toen ging het erom dat ze burgers met een migratieachtergrond in een onderlinge WhatsApp-groep uitmaakten voor ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’ op wie ze willen ‘schieten’. De agenten stuurden die berichten na het zien van een filmpje over een witte 15-jarige jongen die door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar werd geslagen in Spijkenisse.

En het bleef in de appgroep niet bij deze twee incidenten. Toch heeft de leiding van politie Rotterdam besloten de agenten slechts een schriftelijke berisping te geven ‘omdat ze spijt hebben, goede agenten zijn en een tweede kans verdienen'.

Veel mis gegaan

In de zaak rond Humeyra is al veel misgegaan. De 16 jaar geworden scholiere had al vaak aangifte gedaan van stalking, voordat ze eind 2018 op school werd doodgeschoten door Bekir E., met wie zij een korte relatie had gehad. De familie is een procedure begonnen tegen de Staat. Bekir E. werd eind 2019 veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag en niet voor moord. Daarop is justitie in hoger beroep gegaan. Het Openbaar Ministerie had twintig jaar geëist voor moord. De zaak moet in hoger beroep nog behandeld worden.