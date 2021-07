Familie Van de Water woonde er nog maar net: toen kwam die verwoestende valwind

Video's F-16 botst op gebouw vliegbasis Leeuwarden, piloot gebruikt schiet­stoel: twee gewonden

1 juli Een Belgische F-16 is op vliegbasis Leeuwarden in de problemen gekomen en op een gebouw gebotst. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om zichzelf in veiligheid te brengen. Tientallen vliegtuigspotters waren getuige en schrokken zich rot.