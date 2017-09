'Familie uit Curaçao waste 320 miljoen dollar wit'

Een familie uit Curaçao wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar (270 miljoen euro). ,,Zo'n 10 procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door hun handen'', meldde de officier van justitie vandaag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle.

De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruik hebben gemaakt van 'dollartoerisme' uit Venezuela. Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kochten ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Diezelfde dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn.

'Niet-ontvankelijk'

De verdachten Itzhak G. (51), Omer G. (43), Nachman G. (80) en Izchak Z. (44) worden verdacht van deelname aan een criminele bende. Die zou als doel witwassen hebben gehad en vanaf 2004 actief zijn geweest op de Caraïben, in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland. Daarbij maakten ze volgens het Landelijk Parket gebruik van verschillende spookbedrijven die onder valse naam werden ingeschreven met nepfacturen en dito jaarrekeningen. Het OM doopte de zaak 'Cymbal' en ziet de familie als rentmeester voor de criminele wereld van Zuid-Amerika. Een van de klanten en leveranciers van dollars zou loterijbaas Robbie dos Santos zijn. Hij werd vorig jaar veroordeeld voor fraude en witwassen van ruim 34 miljoen euro.

De advocaten van de verdachten menen dat het Openbaar Ministerie niet het recht heeft hen in Nederland te vervolgen en dus niet-ontvankelijk is omdat de vermeende feiten werden gepleegd op Curaçao. De vier mannen wonen ook niet in Nederland en waren vandaag niet aanwezig in de rechtszaal. Volgens het OM is vervolging in de zaak 'Cymbal' wél geoorloofd: Het ging om Nederlandse nepbedrijven en bankrekeningen. Justitie eist ook dat de familie 20 miljoen euro aan criminele winst terugbetaalt.

Ex-premier

De raadslieden van de vier verdachten eisten vandaag dat onder anderen ex-premier Gerrit Schotte van Curaçao wordt gehoord. Hij kan volgens hen verklaren dat deze werkwijze, ook wel 'swipen' genoemd, legaal was en is op Curaçao. Schotte werd vorige maand in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd ook voor vijf jaar ontzet uit het passieve kiesrecht, waardoor hij zich niet meer herkiesbaar zou kunnen stellen of een ander politiek ambt mag bekleden. Dat was dezelfde straf als die waartoe de rechtbank hem vorig jaar veroordeelde. Schotte tekende beroep aan tegen die veroordeling omdat hij zich het slachtoffer voelde van een 'politiek gemotiveerd proces'.

De voormalige minister-president blijft op vrije voeten in afwachting van de uitspraak in cassatie door de Hoge Raad. Schotte trad in oktober 2010 aan als eerste premier van Curaçao. Zijn ambtsperiode stond bol van de schandalen dankzij de vermeende contacten met zakenman Francesco Corallo, een Italiaan met een Nederlands paspoort die op Sint Maarten woont, de desastreuze financiële situatie van het land na twee jaar regeren én beschuldiging van omkoping van kiezers.

