Familie, partner en vrienden nemen afscheid van Peter R. de Vries

Na het publieke afscheid van Peter R. de Vries van gisteren is er vandaag een besloten dienst in Koninklijk Theater Carré voor familie, vrienden en collega’s van de misdaadjournalist.

De eerste genodigden voor het afscheid van Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam zijn donderdagochtend rond 09.45 uur het theater binnengegaan. De inloop duurde tot 10.45 uur. De gasten worden bij de ingang gecontroleerd, om te kijken ‘of iedereen is wie hij zegt dat hij is’, zegt een woordvoerder van RTL.

De dienst, die om 11.00 uur is begonnen, is alleen voor genodigden. Vele televisiecollega’s zijn aanwezig bij Amsterdamse theater, onder wie John en Linda de Mol, Beau van Erven Dorens, Humberto Tan, Matthijs van Nieukwerk, Nicolette Kluijver, Nikkie Plessen, Dries Roelvink en Han Peekel, die De Vries kort voor zijn overlijden nog interviewde. Ook de ouders van Nicky Verstappen zijn aanwezig.

Toespraken

Dierbaren van De Vries, onder wie zijn zoon en dochter, partner, broer en ex-vrouw zullen de circa 800 genodigden toespreken. Anja du Bois, de vrouw van de ten onrechte in de Puttense moordzaak veroordeelde Herman du Bois, zal ook het woord nemen.

Tussen de sprekers door zal muziek worden gedraaid. Als eerste wordt het nummer Guaranteed van Eddie Vedder afgespeeld. De eerste regel van het lied, is de lijfspreuk van De Vries: ‘On bended knee is no way to be free'.

Direct na de bijeenkomst wordt de kist via de hoofdingang van het theater naar buiten gedragen. Bij de daaropvolgende uitvaart zijn alleen intimi aanwezig.

Afscheid voor publiek

Gisteren brachten zo’n 7500 mensen een laatste eerbetoon aan De Vries in Carré, waar aan de gevel een grote zwart-witfoto van De Vries hing met zijn lijfspreuk ‘on bended knee is no way to be free’.

Al vroeg stonden er lange rijen mensen, gekomen van heinde en verre, voor de deuren van het theater, dat veel mensen huilend verlieten. Vanwege de grote belangstelling bleven de deuren van Carré langer open. Het online condoleanceregister voor De Vries op condoleance.nl is al ruim 32.000 keer getekend. Veel ondertekenaars prijzen de misdaadjournalist om zijn moed en rechtvaardigheidsgevoel.

Neergeschoten

De Vries werd dinsdag 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL Boulevard. Hij werd volgens getuigen vier of vijf keer beschoten, volgens de politie van dichtbij. De Vries werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij vorige week donderdag overleed.

Op de avond van de aanslag werden drie verdachten aangehouden, van wie één de volgende dag weer werd vrijgelaten. De andere twee zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Zij blijven de komende negentig dagen in de cel zitten, zo bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam afgelopen maandag.

