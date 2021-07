Familie ontroerd door duizenden mensen die Peter R. de Vries laatste groet brengen: ‘Hartverwarmend’

updateZeker 4000 mensen hebben in Amsterdam Peter R. de Vries de laatste eer bewezen. Al de hele dag staan lange rijen voor Koninklijk Theater Carré. Mensen kwamen van heinde en verre om afscheid te nemen van de doodgeschoten misdaadjournalist. ‘Peter heeft duizenden kilometers afgelegd voor ons, dan kunnen wij deze kilometers ook wel afleggen.’ De familie is geraakt door de belangstelling en dankt iedereen voor de ‘massale steun’.

Aan de gevel van het theater hangt een grote zwart-witfoto van De Vries met zijn lijfspreuk ‘On bended knee is no way to be free’. Veel mensen komen huilend naar buiten, sommigen houden elkaar vast.

Binnen leggen mensen bloemen neer bij de witte kist, met daarop rode rozen en soms ook kaarten. De kist is omgeven met bloemen, van onder anderen de familie van Tanja Groen, RTL Boulevard, de familie van Nicky Verstappen en het advocatenkantoor van zoon Royce de Vries. ,,Die kist, die rozen. Al die foto’s en een portret van hem. Echt heel indrukwekkend”, zegt een bezoeker.

Op de achtergrond klinkt rustige popmuziek, waaronder De Vries’ lievelingsnummer A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum. Sommige mensen leggen een roos neer. Zichtbaar onder de indruk slaan mensen een kruisje, geven een kushandje of staan gewoon even stil en kijken naar de baar en de bloemen.

Naast de kist hangt een gesigneerd shirt van zijn favoriete voetbalclub Ajax. Het voetbalshirt, met de krabbel van Ajacied Jari Litmanen, was bedoeld voor het graf van Nicky Verstappen, maar kwam te laat binnen. De Vries bewaarde het op zijn kantoor als reminder dat de zaak moest worden opgelost.

De stroom bezoekers blijft aanhouden. Uitvaartbedrijf Monuta schat dat er tot 17.00 uur zo'n 4.000 mensen binnen zijn geweest.

Hartverwarmend

Op Twitter dankt de familie iedereen voor dit ‘gebaar’ en voor de 'massale steun’ in de afgelopen periode. ‘Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen, uit het hele land, gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen‘ schrijft zijn zoon Royce namens de familie. ,,Dit raakt ons enorm. Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekend heeft afscheid van hem kon nemen.‘

‘Het minste wat we kunnen doen’

Volledig scherm Moeder Jolanda Tufan en zoon Ferran uit Leerdam © Raymond Boere Al vroeg zijn moeder Jolanda Tufan (58) en zoon Ferran (20) vanuit Leerdam naar Amsterdam gereisd om Peter R. de Vries de laatste eer te bewijzen. Om acht uur vanochtend hoorden ze op de radio dat er nog maar twee mensen voor Carré stonden. Toen zij na ruim een uur bussen en treinen bij het theater aan de Amstel arriveerden, stond de rij al tot over het water. Toch malen ze daar niet om. ,,Al wachten we twee uur. Dit is wel het minste wat we voor hem kunnen doen.”



Moeder en zoon kennen hem alleen van tv, maar twijfelden geen moment om af te reizen. ,,Peter R. de Vries is zo’n bijzondere man. Hij was er niet alleen voor de slachtoffers, maar stond ook op voor onterecht veroordeelden. Door hier te zijn, laten we met zijn allen zien dat we achter hem staan. Dat dit nooit meer mag gebeuren”, zegt Ferran terwijl de rij achter hem groeit en groeit.

Diepe rouw

Er staan mensen die al een week in diepe rouw zijn, zoals Claudia Joval (53) uit Amsterdam. Ze legde al bloemen in de straat waar De Vries werd doodgeschoten, maar vond dat ze nu ook hier bij dit publieke afscheid moest zijn. ,,Hij heeft de wereld geleerd hoe je als goed mens moet leven. Dat je altijd eerlijk en oprecht moet zijn.”

Marieke Bos (37) uit Purmerend komt namens haar zoontje Sem een tekening brengen. Hij maakte een vergrootglas met een hart erin, ,,We kunnen het nog steeds niet geloven”, zegt ze.

,,Dit kan gewoon niet, dat wil ik laten zien door hier te staan", reageert een bezoeker uit Amsterdam. ,,Het was zo’n bijzondere man, die zoveel over had voor anderen.”

Persoonlijke band

Sommige bezoekers hadden een persoonlijke band met hem, zoals een moeder en dochter die De Vries een paar jaar geleden benaderden voor advies nadat ze slachtoffer waren geworden van een misdrijf. Door dat contact kregen ze een heel ander beeld van hem.

,,Ik vond zijn ego altijd zo groot dat je er bijna niet langs kon kijken”, zegt de moeder die anoniem wil blijven. ,,Maar toen we hem zelf advies vroegen, leerde ik zijn andere kant kennen. Dat hij altijd binnen een paar minuten reageerde op onze berichten. Het is voorgekomen dat we een half uur met hem aan de telefoon zaten. Dat deed hij belangeloos. Er kwam geen rekening. Dat geeft aan hoe ongelooflijk betrokken hij was. Hij wilde helpen vanuit zijn hart.”

Dat beeld hebben ook Astrid Lieveld (54) uit Almere en Natasja Bobson (42) uit Oostzaan, ook al kennen zij hem niet persoonlijk. De T-shirts die ze aan hebben, zeggen alles: ‘Peter, onze held!’ staat er op de voorzijde. ‘Gone but not forgotten’ op hun rug.

Het is hun eerbetoon aan de man die ze vooral van tv kenden, maar die een onuitwisbare indruk op hen maakte. ,,Peter stond echt voor iedereen klaar. Hij kende geen kleur", zegt Astrid. Natasja verzorgde zo’n twintig jaar geleden nog zijn moeder in het verzorgingshuis en zag daar de babyfoto’s van De Vries aan de muur hangen. ,,Wat nu is gebeurd, is met geen pen te beschrijven. Dit verdient hij niet.”

Marianne Vaatstra

Ook de 39-jarige Aafie Kloosterman is aanwezig bij Carré. Kloosterman was de beste vriendin van Marianne Vaatstra, die in 1999 werd vermoord. De Vries speelde een grote rol bij het oplossen van de moord. Het stel komt uit De Westereen, in Friesland: ,,Peter heeft duizenden kilometers afgelegd voor ons, dan kunnen wij deze kilometers ook wel afleggen‘’, aldus Kloosterman. ,,Hij heeft veel betekend voor ons, heeft zich jaren ingezet. Die man is goud. We willen nu respect tonen.”

De presentatoren van RTL Boulevard vonden de beelden van het publieke afscheid van hun collega confronterend. ,,Het kwam wel hard binnen”, zei Luuk Ikink woensdag in de uitzending. ,,Het is zo definitief dan ineens. Dat vond ik heftig.‘’

Ook Vivienne van den Assem reageerde geraakt. ,,Vanmorgen toen ik de eerste beelden zag, van vroeg in de ochtend dat er al mensen stonden, toen schoot ik eigenlijk al meteen vol”, aldus de presentatrice. ,,Ik dacht jemig dat er meteen zoveel mensen staan om de laatste eer te bewijzen.”

Extra hulpverleners

Vanwege de drukte stuurde Event Medical Service (EMS) extra hulpverleners. Geruchten dat mensen zouden zijn flauwgevallen, worden door EMS bevestigd noch ontkend. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten vooralsnog niets te hebben gehoord van mensen die zouden zijn flauwgevallen.

De gemeente meldt op Twitter dat er veel mensen staan te wachten voor het afscheid van De Vries. Ze krijgen het advies zich voor te bereiden op het warme weer. Medewerkers van de gemeente delen pakjes water uit.

Halfstok

Op het stadhuis van Amsterdam hangen de vlaggen vandaag en morgen, wanneer in besloten kring afscheid wordt genomen van De Vries, halfstok. ,,Hiermee staan we stil bij het afscheid van Peter R. de Vries”, twittert de gemeente. ,,Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie.”

Burgemeester Femke Halsema onderbreekt haar vakantie om morgen aanwezig te zijn bij de besloten herdenking. Vanaf 11.00 uur nemen familie, vrienden en andere genodigden dan afscheid.

Als de herdenking begint, draaien Nederlandse radiozenders tegelijkertijd het nummer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum als eerbetoon. Onder meer NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, 100% NL, Sky Radio, Radio 538, Radio Veronica, Radio 10 en Qmusic zetten de lievelingsplaat van de overleden misdaadverslaggever aan, melden de zenders woensdagochtend. Ook NPO Radio 4, NPO Radio 5 en SLAM! draaien het nummer.

32.000 online condoleances

Het online condoleanceregister condoleance.nl voor Peter R. de Vries is al ruim 32.000 keer getekend. Veel ondertekenaars prijzen de misdaadjournalist om zijn moed en rechtvaardigheidsgevoel. Bijna iedereen uit afschuw over ‘de laffe daad’, aan de gevolgen waarvan De Vries vorige week overleed.

De Grote Kerk in Apeldoorn opent vandaag van 16.00 tot 20.00 uur de deuren om mensen de gelegenheid te geven persoonlijk een condoleanceregister te tekenen. Het kerkbestuur doet dat volgens een woordvoerder omdat niet iedereen in de gelegenheid is naar de Westerkerk in Amsterdam te reizen, en het bij Carré erg druk zal worden. Het is niet de bedoeling dat bezoekers bloemen, kaarsen of andere rouwbetuigingen achterlaten in de Apeldoornse kerk. Het condoleanceregister wordt na vandaag aangeboden aan de familie van De Vries.

Verschillende gemeenten hebben in het gemeentehuis een condoleanceregister neergelegd. In Eindhoven heeft burgemeester John Jorritsma dat als eerste getekend. In de hal van het Eindhovense stadhuis is ook een herdenkingsplek ingericht. In plaatsen als Nieuwegein, Den Helder en Haarlem zijn op straat spontaan herdenkingsplekken ontstaan waar mensen bloemen leggen en kaarsjes aansteken.

Neergeschoten

Misdaadverslaggever De Vries werd dinsdag 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL Boulevard. Hij werd volgens getuigen vier of vijf keer beschoten, volgens de politie van dichtbij. De Vries werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij vorige week donderdag overleed.

Op de avond van de aanslag werden drie verdachten aangehouden, van wie één de volgende dag weer werd vrijgelaten. De andere twee zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Zij blijven de komende negentig dagen in de cel zitten, zo bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam afgelopen maandag.

