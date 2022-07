Familie met lege handen na overlijden rijke tante: neef maakt alles over naar Zuid-Afrika

met video Explosie in flat Delft: twee gewonden, onder wie een kind

In een flatgebouw in Delft heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daardoor zijn twee bewoners van de flat, onder wie een kind, gewond geraakt, meldt de politie. Ze zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat sprake is van opzet.

8:34