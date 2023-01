Familie Jansen wil lekker lang douchen én besparen: ‘Stop je kleding in de droger’

godfather Door zuinig leven, weinig geweld en hechte familie wist drugsbaas Piet S. jarenlang onder radar te blij­ven

Het bestaat nog. In een criminele wereld waar de rol van oude oerhollandse drugsboeven op zoveel plekken is uitgespeeld, draaiden ze in Den Haag nog mee aan de top. Voor hoe lang is de vraag, nu de absolute godfather Piet S. (66) uit de Haagse onderwereld een jarenlange gevangenisstraf te wachten staat.

14 januari