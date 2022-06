Familie boer Bert gefrustreerd na tractorongeluk: ‘Strooi geen onzinverhalen rond’

Zelfs nadat hij bij de botsing op de A12 uit zijn tractor was geslingerd en daardoor zwaargewond geraakt, wilde boer Bert Olieman (40) zich eerst nog om zijn vrouw Bertine (37) en dochter Rhodé (17) bekommeren. Gelukkig waren zij er beter aan toe. Beiden mochten 's avonds terug naar Nieuwerbrug, maar Bert kreeg zijn eerste operatie. Waarschijnlijk niet de laatste. Voorlopig wordt hij op de intensive care van het UMC in Utrecht in slaap gehouden.