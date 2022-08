Fakkelzwaaier die voor huis D66-leider Sigrid Kaag stond weer opgepakt

De 29-jarige Van den B. had nog niet zijn volledige straf uitgezeten toen hij op 10 juni vrijkwam. Volgens de woordvoerder werd op dat moment zijn voorlopige hechtenis geschorst, in afwachting van het hoger beroep dat hij had aangespannen. Van den B. kreeg in januari naast een celstraf ook een verbod opgelegd zich te begeven in de buurt waar Kaag woont en iemand anders die hij had belaagd.