Facebook zou meer verantwoording aan overheden moeten afleggen

Steeds meer Nederlanders laten ontlasting checken

0:58 Steeds meer Nederlanders laten hun ontlasting onderzoeken om mogelijke darmkanker tijdig op te sporen. Volgens statistiekbureau CBS liet een op de vijf mensen van zestien jaar of ouder hun poep onderzoeken op de aanwezigheid van bloed in de afgelopen twee jaar. In 2014 was dit nog een op de veertien.