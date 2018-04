'Facebook, tv, radio: iedereen zoekt het meisje dat bij deze knuffel hoort'

Steef en zijn vrienden gingen gisteren met de trein een dagje naar Zwolle voor de wedstrijd PEC Zwolle - Willem II. ,,We zijn geen clubsupporters hoor, we gaan geregeld naar een andere club voor de sfeer. Dit keer Zwolle. Vier stoelen verder zat een moeder met haar dochtertje. Wij stapten in Castricum op. In Zaandam stapte de vrouw met haar dochtertje uit. We zagen het meisje geschrokken wijzen naar de plek waar ze hadden gezeten. De vrouw sloeg onthutst haar hand voor haar mond. Het meisje had haar knuffel laten liggen. De deuren waren al dicht. Vroeger zaten er nog ramen in de trein, maar nu is alles potdicht. De trein reed weg en we konden niks doen.''