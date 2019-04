F-16 raakte beschadigd door eigen munitie

Erik Frenken wint prestigieu­ze modeprijs: ‘Ik blijf trouw aan mezelf’

13:09 Het werd wel weer eens tijd voor een prijs. Vindt ‘ie zelf. Want ook al heeft ontwerper Erik Frenken een ronkend cv als het gaat om mode, het is alweer 7 jaar geleden dat hij met een belangwekkende trofee in z'n handen stond. En dus is de Hagenaar (42) ontzettend blij met het winnen van het Cultuurfonds Mode Stipendium. ,,Ik ben helemaal opnieuw begonnen, dan is het fijn om op deze manier erkenning voor je werk te krijgen.’’