Extreemrechtse Vincent T. krijgt 36 maanden cel

Inlichtingendienst AIVD vermoedde dat T. de intentie had zijn ideeën in daden om te zetten. Vervolgens werd de Doornenburger in mei gearresteerd. De verdachte gaf in diverse chats aan ‘linkse mensen’ te zullen afknallen. Op die manier had hij zich het plegen van moorden voorgenomen, stelt de rechtbank. Hij noemde onder anderen Sylvana Simons en Volkert van der G. als potentieel doelwit. Dit gaat verder dan grootspraak, vond de rechtbank in Zutphen. ,,Hij had alleen een vuurwapen nodig om zijn gedachten in daden om te zetten’', aldus de voorzitter.