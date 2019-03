Extra klimaatplannen waren al een maand in de maak

Segers' collega Klaas Dijkhoff nam het voortouw voor extra maatregelen, vertelde Segers in talkshow Pauw & Jinek. De VVD-fractievoorzitter had een maand eerder zijn coalitiepartners juist op de kast gejaagd door te waarschuwen dat het klimaatbeleid niet te hard van stapel moest lopen en te zinspelen op een kabinetscrisis.

De regeringspartijen hadden net overeenstemming bereikt over de heikele kwestie van het kinderpardon, wat ,,eigenlijk in heel bijzondere harmonie was gegaan''. Daardoor meenden ze een even heet hangijzer als het klimaatbeleid ,,nuchter'' te kunnen oplossen, aldus Segers.