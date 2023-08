Extra hersteloperatie na borstkanker vaak niet vergoed, na andere soorten kanker wel

RECHTSZAAK ‘Collega is een aap’ niet genoeg voor ontslag op staande voet, bedrijf moet op intranet rectifice­ren

Een Poolse magazijnmedewerkster die zich op de werkvloer racistisch uitliet over collega’s, had om die reden niet mogen worden ontslagen. Dat heeft de kantonrechter in Rotterdam bepaald. Opmerkingen als ‘de hr-medewerker is een aap’ en ‘het busje stinkt, je kunt ruiken dat er een zwarte man in heeft gereden’ zijn volgens de rechter niet meteen reden voor ontslag op staande voet.