Extra bewaking gevangenis Vught vanwege toename verdachten zware delicten

Recentelijk werd onder anderen Ridouan Taghi in de EBI opgesloten, in afwachting van zijn proces. Justitie beschouwt de in december in Dubai gepakte Taghi als topman van een extreem gewelddadige bende die een reeks liquidaties zou hebben gepleegd.



Onlangs zijn ook criminelen in de EBI ondergebracht die geprobeerd hebben uit een gevangenis elders te ontsnappen, onder wie de tot levenslang veroordeelde Omar L. Met hulp van buitenaf zou hij uit de gevangenis in Zutphen hebben willen ontsnappen. Ook Dino Soerel, eveneens veroordeeld tot levenslang, is enige tijd geleden in de EBI geplaatst omdat hij plannen zou hebben gehad te ontsnappen uit de gevangenis in Heerhugowaard. Iets langer geleden wist de politie een uitbraak van crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te voorkomen. Vermoedelijke handlangers wilden daarvoor een helikopter kapen.