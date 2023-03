Extinction Rebellion wil weer A12 bezetten, Den Haag gaat ‘het niet tolereren’

Omgekomen Sylvia (45) uit Apeldoorn was ‘een schat van een meid’: ‘Iemand van wie je nooit iets verkeerds verwacht’

Wie was Sylvia Steunenberg, de 45-jarige Apeldoornse die donderdagochtend levenloos werd aangetroffen langs de Wieselseweg in Wenum Wiesel? De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar haar dood en vermoedt een misdrijf.