Extinction Rebellion bezet VOC-schip in strijd tegen Zwarte Piet

De actie van Extinction Rebellion, dat doorgaans demonstreert voor de klimaatzaak, is onderdeel van een reeks anti-Zwarte Piet-acties van Kick Out Zwarte Piet. De klimaatdemonstranten zeggen zich met de actie ‘solidair in de strijd tegen racisme’ te tonen en ze willen ‘bewustzijn verspreiden over de historische wortels van anti-zwart racisme’.

Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat ‘racisme en kolonialisme ook hoofdoorzaken zijn van de klimaat- en ecologische crisis’. ,,Klimaatrechtvaardigheid is alleen mogelijk als we racisme, kolonialisme en andere onderdrukkende systemen in onze maatschappij durven benoemen en aanpakken.” Dit jaar bestaat Kick Out Zwarte Piet tien jaar. Met de anti-Zwarte Piet Challenge roept Kick Out Zwarte Piet mensen op om kleine of grote daden van verzet te plegen tegen ‘de racistische karikatuur Zwarte Piet’.

Punt maken

,,Het schip van het Scheepvaartmuseum is het toonbeeld van ons koloniale verleden, daarom hebben we deze plek gekozen‘’, zegt Jelle, een van de actievoerders die het schip bezette. ,,Toen de directeur ons vroeg om het schip te verlaten, hebben we dat gedaan. We zijn hier niet om het schip te kapen, maar om een punt te maken.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat donderdagochtend even voor 09.00 ongeveer vijftien demonstranten met een bootje naar de Amsterdam zijn gevaren. Zij beklommen het schip en hielden het bezet. Tien demonstranten bleven op het schip staan, vijf klommen er in de masten. De tien die op het schip stonden, zijn al met een boete heengezonden. De overige vijf demonstranten werden door de politie uit de masten gehaald.