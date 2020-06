‘Explosieve toename’ van online fraude met fitnessartikelen

Sinds april heeft de politie al bijna achthonderd aangiften ontvangen van mensen die via valse webshops zijn opgelicht bij het online bestellen van dergelijke artikelen. ,,Er is sprake van een explosieve toename van dit soort fraude”, stelt teamleider Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie. Omdat niet iedereen aangifte doet, is het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk twee keer zo groot.

Waar oplichters in het begin van de coronacrisis hun slag sloegen met het aanbieden van mondkapjes en handgels, is nu sprake van een nieuwe fraudegolf. Nederlanders blijken op dit moment vooral op zoek naar halters, loopbanden, trampolines of elektronica. Sommigen belanden daarbij op malafide webshops als fitbasic.nl, defitshop.nl of elektronicavoordeel.nl, die qua naam lijken op bonafide bedrijven.

Achter online fraude gaan geraffineerde oplichters schuil, die gebruikmaken van buitenlandse rekeningen en stromannen. Met behulp van data-analisten probeert de politie ze te pakken.

Haltersets. Loopbanden. Trampolines. Door corona aan huis gebonden Nederlanders zijn op internet in groten getale gaan zoeken naar fitnessartikelen om in beweging te blijven. En waar online vraag ontstaat, duurt het niet lang voordat oplichters toeslaan, weten ze inmiddels bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO).

Hoewel online oplichters veelal actief zijn op Marktplaats, signaleren de cyberspecialisten van de politie dit jaar een nieuwe trend. Er duiken steeds meer webshops op die er op het eerste oog betrouwbaar uitzien, maar in werkelijkheid geld incasseren zonder producten te leveren. ,,Vorig jaar ontvingen we zo’n 7000 aangiften van oplichting via webshops”, zegt teamleider Gijs van der Linden van het LMIO. ,,Daarvan bleken er 3200 voorbarig: die aangiften werden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat het product alsnog werd opgestuurd.”

Mondkapjes en handgels

Aan het begin van de corona-uitbraak zagen Van der Linden en zijn collega’s dat oplichters meteen insprongen op de wereldwijde tekorten aan mondkapjes, infraroodthermometers en handgels. Mede vanuit Nederland werden ziekenhuizen, verpleeghuizen en particulieren over de hele wereld opgelicht, soms voor bedragen van meer dan 1,5 ton. Cybercrimeteams en het LMIO van de politie hebben al meer dan twintig van zulke malafide webshops offline gehaald.

Nu de grootste zoektocht naar mondkapjes over is, zijn criminelen overgestapt op de volgende hype: de afgelopen twee maanden popten er tientallen webshops op die fitnessartikelen aanbieden. Opvallend is een hele serie internetsites die qua naam lijkt op de bekende fitnessketen Basic Fit. Dat wordt dat verbasterd tot fitbasic.nl of fit-basic.nl.

Maar ook het aantal webshops dat iPads, PlayStations en Dyson-stofzuigers beweert te verkopen, groeit hard. De afgelopen twee maanden ontving de politie bijna achthonderd aangiften van frauduleuze webshops in fitnessartikelen en elektronica. Voorbeelden zijn elektronicasale.nl en elektronicavoordeel.nl.

Quote Het is een kat- en muisspel, maar vroeg of laat hebben we ze Gijs van der Linden, Teamchef LMIO Politie

Vanuit een kantoor in Heemskerk analyseert het LMIO alle aangiften van online fraude en zoekt naar verbanden. Wat is de naam van de website, welke bankrekening en welk mailadres gebruiken ze? Freek Kelderman, één van de analisten, kan die data vatten in overzichten van talloze met elkaar verbonden lijnen. ,,Van één webwinkel hebben we maar liefst 172 aangiften ontvangen. Die webwinkel werkte met een Duits bankrekeningnummer. Diezelfde modus operandi zien we ook bij andere webshops. Soms kunnen we die aan elkaar koppelen en weten we dat er dezelfde dader of dadergroep achter zit.”

Zodra het LMIO meerdere aangiften over een webshop ontvangt, probeert het die te laten blokkeren. Of het team gaat in gesprek met de bank om een rekening te blokkeren. ,,Maar met de rekeninghouder heb je vaak de echte dader niet te pakken”, legt Van der Linden uit. ,,Ze maken gebruik van stromannen die tegen een vergoeding hun bankrekening ter beschikking stellen.”

Zwarte lijst

Bovendien blijven de sites in nieuwe varianten verschijnen, opnieuw met buitenlandse bankrekeningen of stromannen. Oplichters trekken veel uit de kast om uit handen van de politie te blijven. ,,Het is een kat- en muisspel”, zegt teamchef Van der Linden. ,,Maar vroeg of laat hebben we ze, hoor.”

Toch: hoe hard de politie ook jaagt, mensen worden steeds vaker slachtoffer van online oplichters. Daarom waarschuwt Van der Linden consumenten om zelf waakzaam te blijven. ,,Je hebt zelf invloed op je slachtofferschap. Als je een webshop niet kent, kijk dan eerst op politie.nl of deze op de lijst van verdachte sites staat. En zoek eerst even naar reviews oftewel beoordelingen van een site. Zijn die heel slecht, dan is het beter om er niet te kopen.”

Politievrijwilligers speuren malafide coronawebshops op Ook een team van 25 politievrijwilligers helpt mee bij het opsporen van malafide webshops die een slaatje slaan uit de coronacrisis. Het ‘Covid-team’ signaleerde de afgelopen maanden tientallen sites die handgels en mondkapjes aanbieden, maar mogelijk niet leveren. Sommige webshops zien er zó professioneel uit dat zelfs cyberdeskundigen van de politie er bijna intrappen.,,Daar zijn de nodige uren ingestoken om alles echt te laten lijken, inclusief keurmerken en positieve beoordelingen door gebruikers”, zegt cybervrijwilliger Joost (21). ,,Maar als je dan verder kijkt, blijken die keurmerken niet te bestaan en zijn ook de beoordelingen verzonnen. Ook ontdekten we dat het retouradres van een bedrijf een parkeergarage bleek te zijn.” Joost speurt voor de politie naar oplichtingspraktijken op het internet. In het dagelijks leven is hij student en runt hij een bedrijf in online marketing en het bouwen van websites. In zijn vrije uren werkt hij als politievrijwilliger op het gebied van cybercrime in de Eenheid Amsterdam. Hij ondersteunt onder meer basisteams bij het opnemen van cybercrime-aangiftes en doet voor de recherche online onderzoek in open bronnen. Verwerpelijke zaken Na de corona-uitbraak kreeg Joost het verzoek te helpen bij het coördineren van een team dat een groot aantal online aanbieders van medische hulpmiddelen onderzoekt. Het ‘Covid-team’ bestaat uit 25 vrijwilligers van Amsterdam, Rotterdam en de Landelijke Eenheid. Samen hebben ze zo’n 1500 webshops tegen het licht gehouden. Daarbij kwamen ze een hoop verwerpelijke zaken tegen. ,,Bijvoorbeeld websites die geld zeiden op te halen voor het Rode Kruis, maar dat geld gewoon zelf ontvangen.” De resultaten van de vrijwilligers zijn doorgegeven aan het LMIO en de cybercrimeteams van de politie. Daar is gebleken dat een groot deel van de sites niet strafbaar bezig zijn. Naar een aantal webshops wordt wel nader onderzoek gedaan.