Explosief afgegaan bij coronateststraat in Bovenkarspel, EOD is onderweg

Gele giftige stof boven Hengelo: bedrijf ontruimd, noodmel­ding voor omgeving verstuurd

9:13 Het gebouw van Thales aan de Zuidelijke Havenweg in Hengelo is vanochtend ontruimd vanwege het vrijkomen van een onbekende stof op het terrein, die later over Hengelo waaide. Inwoners in de omgeving wordt met klem verzocht binnen te blijven.