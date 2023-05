Explosie van bastaardsatijnrupsen aan de kust, GGD slaat alarm: ‘Heftige jeuk en kortademigheid mogelijk’

Mag de eikenprocessierups inmiddels bij de meeste mensen een bekende plaaggeest zijn, voor de bastaardsatijnrups geldt dat minder. ,,Deze rups werd tot in de jaren 70 en 80 in heel het land gezien’’, vertelt Jurriën van Dijk van de Vlinderstichting. ,,Tegenwoordig zitten ze echter vooral aan de kust, waar ze in de duingebieden en aan het strand voorkomen.’’ Ze zijn te vinden van Zeeuws-Vlaanderen tot Noordoost-Groningen.

De rupsen overwinterden afgelopen maanden in de duinen, waar ze te herkennen zijn aan het witte spinrag op onder meer duindoorns, aldus Van Dijk. ,,Nu het lekker weer wordt, gaan ze voordat ze verpoppen aan de wandel, op zoek naar lekkere blaadjes. Ze trekken dan ook naar het strand.’’

Daar komen badgasten en kustgangers tussen april en augustus met hen in aanraking. ,,De bastaardsatijnrups zorgt op verschillende plaatsen langs de kust voor overlast’’, slaat de GGD Hollands Midden deze week alarm. ,,Niet alleen op het strand, maar ook in de duinen.’’ Onder meer bij de strandopgangen in badplaats Noordwijk worden mensen via flyers gewaarschuwd.

Zwarte brandharen

Volgens de GGD bezit de rups brandharen die klachten veroorzaken ‘zoals heftige jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen’. Ook duizeligheid, overgeven, koorts of kortademigheid behoren tot de mogelijkheden. Klachten kunnen zich ook voordoen zonder direct contact met de rups. ,,De brandharen kunnen ook door de wind meegevoerd worden.’’

Volledig scherm Een bord waarschuwt voor de bastaardsatijnrups bij de strandopgang van Ter Heijde. © Hoogheemraadschap van Delfland

De bastaardsatijnrups valt te herkennen aan de donkerbruine tot zwarte kleur en de bosjes lange geelbruine haren. ,,Oudere rupsen hebben verder twee opvallende oranje ‘wratten’ bovenop en aan beide zijden witte toefjes over het gehele lijf.’’ De rups bezit daarnaast dus korte, zwarte brandharen: dit zijn de haren met weerhaakjes die de klachten bezorgen.

Quote Strandgan­gers doen er verstandig aan met een boogje om een bastaardsa­tijn­rups te lopen Jurriën van Dijk, Vlinderstichting

Wie komende tijd in de duinen of bij het strand een bastaardsatijnrups of een nest op zijn pad vindt, kan daar maar beter met een boogje omheen lopen, adviseert vlinderdeskundige Jurriën van Dijk. ,,De kans is dan het kleinst dat je met de haren in aanraking komt.’’ Op het strand zelf is het risico overigens vaak minimaal. ,,Aangezien de wind bij ons doorgaans zuidwestelijk is, waaien de haren niet snel het strand op.’’

Wie onverhoopt toch jeuk, blaasjes, uitslag of irritatie krijgt, hoeft meestal geen medische hulp te zoeken. Een rolletje plakband kan wel goed van pas komen. ,,Strip de huid direct na blootstelling met plakband, spoel huid of ogen daarna met lauw water goed af’’, adviseren het Rode Kruis en de GGD. ,,Was kleding die besmet is met brandharen op 60 graden.’’

Eiken- en dennenprocessierups De bastaardsatijnrups is niet de enige ‘probleemrups’ in ons land. Bekendste voorbeeld is de eikenprocessierups: werd deze rups tot 1980 slechts enkele malen gesignaleerd, sindsdien heeft hij zich vanuit Limburg en Noord-Brabant over het gehele land verspreid. Van mei tot juli, als de rupsen op zoek gaan naar verse eikenbladeren kunnen ze uitslag en irritatie opleveren via de wel 700.000 brandharen per exemplaar. De klachten zijn doorgaans nog iets heviger dan bij de bastaardsatijnrups. Vandaar dat hij in veel gemeenten actief bestreden wordt. Met stofzuigers worden ze weggezogen van bomen, of weggebrand. Een andere rups waar Nederland waarschijnlijk in de nabije toekomst mee te maken krijgt, is de dennenprocessierups. Deze rups is de door de klimaatopwarming bezig aan een gestage opmars van Zuid- naar Noord-Europa. De eerste exemplaren zijn inmiddels gesignaleerd bij de Frans-Belgische grens. Net als de bastaardsatijn- en de eikenprocessierups veroorzaken ze irritatie via hun honderdduizenden brandharen.

Nestjes geknipt

In de meeste gevallen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot maximaal twee weken. ,,Bij hevige jeuk kunnen middelen op basis van menthol, calendula, aloë vera of lotio alba verlichting geven’’, zegt de GGD Hollands Midden nog. ,,Als de klachten niet verdwijnen of als ze ernstig zijn, bel dan je huisarts.’’

Behalve het publiek informeren valt er weinig te beginnen tegen de bastaardsatijnrups, aldus de Vlinderstichting. Actieve bestrijding heeft weinig zin. ,,Op sommige plekken worden de nestjes geknipt, maar de soort komt zo algemeen voor dat dat weinig uitmaakt’’, zegt Van Dijk. Hij wijst op de belangrijke rol van de bastaardsatijnrups in het ecosysteem van de duinen. ,,Sluipwespen en sluipvliegen eten ze op, de vele vogels leven er ook van.’’

De Vlinderstichting meent dat de overlast beperkt is. ,,De bastaardsatijnrups vormt het grootste deel van het jaar geen probleem.’’ Uiteindelijk groeien de rupsen uit tot de sneeuwwitte bastaardsatijnvlinder, doceert Van Dijk. ,,Het is één van de bijna 2400 soorten nachtvlinders in ons land.’’