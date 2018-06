Explosie van alleenstaanden: datingcafés straks overal in de stad

Datingcafés voor singles zijn nu vooral nog iets van tv, maar over dertig jaar zijn ze heel gewoon in de stad. Want het aantal alleenstaanden neemt explosief toe, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Nog nooit waren er zoveel alleenstaanden in Nederland. Sinds 1947 is het aantal mensen dat in zijn uppie woont gegroeid van 285 duizend naar bijna drie miljoen. En dat worden er steeds meer, berekende het CBS. Over een kleine dertig jaar, in 2047, komen er nog eens 600 duizend alleenstaanden bij. Of anders gezegd: dan leeft bijna één op de vier volwassenen alleen.



En met zoveel eenlingen verandert ook het straatbeeld, zegt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Alleenstaanden hebben doorgaans minder te besteden, omdat ze de kosten niet kunnen delen met hun partner. Er zullen dus meer mensen zijn die in kleinere auto’s rijden. Ook gaan ze – nog meer dan nu – op zoek naar kleinere woningen, maar ook naar andere woonvormen waarbij ze hun tuin delen of een woongroep met gelijkgestemden beginnen.”



Delen wordt dé trend, denkt Latten. Ook in het uitgaan. De standaard tweepersoonstafeltjes in restaurants zullen in 2047 vaker afgewisseld worden door grotere tafels, waar alleenstaanden aan kunnen schuiven voor een praatje of gezamenlijke maaltijd. ,, Horecaondernemers zullen in de toekomst nog meer van dit soort ontmoetingen proberen te regisseren. Nu al zie je een opmars van koffietentjes. Alleenstaanden drinken namelijk veel meer koffie buiten de deur, juist omdat ze anderen willen ontmoeten. De singles van nu zijn ook al geen muurbloempjes.”

Volledig scherm Datingcafé uit het programma First Dates. © BNNVARA

Ook van datingcafés in de stad – nu vooral bekend van populaire tv-programma’s als First Dates – zal niemand over dertig jaar meer opkijken. ,,Dat staat gewoon op de gevel. We schamen ons niet meer voor kennismakingen met andere vrijgezellen, via internet of via zo’n café. Met zoveel eenlingen in ons land zijn zulke cafés ook onvermijdelijk.”

Boemerangsingles

Quote Het he­le-le­ven-lang-da­ten zal steeds normaler worden Jan Latten Latten heeft zelfs een woord in het leven geroepen voor deze actieve vrijgezellen. ,,We kenden al de boemerangkinderen: de kids die uit huis gaan maar weer terugkomen als het ze uitkomt. Nu krijgen we de opmars van de ‘boemerangsingles’, de mensen die alleen leven geen ramp vinden. Ze zijn economisch onafhankelijk, hebben na hun opleiding al een tijdje alleen gewoond, weten dus hoe dat is en hebben een breed sociaal netwerk. Een relatie moet het leven leuker maken. Is dat niet het geval, dan gaan ze terug naar hun vertrouwde situatie als alleenstaande. Het hele-leven-lang-daten zal steeds normaler worden.”

Het is overigens niet zo dat al die alleenstaanden kortstondige of helemaal geen relaties hebben. Meer dan één op de vijf heeft een langeafstandsrelatie. Vooral alleenstaanden mensen tot dertig jaar combineren zelfstandig wonen met een relatie. Meer dan 90 procent van deze jonge latters wil op termijn wel samenwonen of trouwen, maar vaak krijgt de carrière voorrang.

Volledig scherm Volgens hoogleraar Jan Latten schamen we ons niet meer voor kennismakingen met andere vrijgezellen, via een datingcafé of zoals hier via datingapp Tinder. © rv

Onder de vijftigplussers groeit juist de groep die nooit meer een partner in huis wil. Latten: ,,Zij hebben hun leven voor elkaar. Ze hebben een huis, goede baan of misschien al een pensioen bereikt. Het risico dat de relatie toch nog misloopt en zij weer van vooraf aan moeten beginnen, houdt sommigen tegen om te gaan samenwonen. Die flexibiliteit die jongeren wel hebben, is bij hen verdwenen.”

