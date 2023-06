Explosie na aansteken barbecue: twee gewonden, onder wie één ernstig

Leden op Telegram bedreigen influen­cers: ‘Ze moeten gewoon werken voor hun geld’

Ze bestaan al jaren en zijn nog niet van plan te stoppen, de toetsenbordridders die via het duistere platform Telegram bekende en onbekende influencers intimideren en tegenwoordig zelfs thuis opzoeken. Wat drijft hen? Een blik vanuit een agressieve wereld online. ,,We weten wat we doen en dat is soms strafbaar.”