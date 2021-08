Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad, politie vermoedt meerdere daders

VideoBij de Poolse supermarkt Kubus XL in Lelystad is vannacht een harde knal gehoord die lijkt op een explosie. Politie en brandweer doen ter plaatse onderzoek naar het incident, waarbij in ieder geval een gat in de deur is geblazen.

Omwonenden van supermarkt aan de Snijdershof werden vannacht opgeschrikt door de knal en belden de hulpdiensten. Die troffen bij de winkel een gat in de deur aan. Ook woedde er een kleine brand die door de brandweer is geblust.

Over de achtergrond van de explosie is vooralsnog weinig bekend. De politie doet onderzoek. Ze gaat uit van meerdere daders. Na de explosie en het forceren van de deur zijn ze de winkel ingegaan en vervolgens te voet gevlucht. Het is nog niet duidelijk of ze iets uit de winkel hebben meegenomen.

De politie wil nog niks kwijt over een mogelijk verband met eerdere explosies bij Poolse supermarkten verspreid over het land. In december waren winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en Beverwijk het doelwit van explosies, met grote schade tot gevolg.

Vier verdachten vast

Voor de vijf aanslagen bij vier supermarkten zijn vier verdachten aangehouden. Een vijfde nam de wijk naar het buitenland toen zijn voorarrest werd opgeheven. Twee van de vier verschenen vorige week voor het eerst voor de rechter tijdens een inleidende zitting. Het gaat om een 20- en een 26-jarige man uit Amsterdam.

Een van hen, Antonio N. (26), zou chauffeur zijn geweest bij aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. Hyron A. (20) zou verantwoordelijk zijn geweest voor het daadwerkelijk plaatsen van explosieven in Beverwijk en Tilburg. Het OM linkt hem ook aan een derde aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer.

Een derde verdachte verschijnt vandaag in Haarlem voor de rechter tijdens een pro-formazitting. De zitting is bedoeld om de voorlopige hechtenis veilig te stellen. Er vindt geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaats. Het OM verdenkt de Amsterdammer van het veroorzaken van een explosie bij de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther, op 8 december. Hij zou op 9 en 12 december ook explosieven hebben geplaatst bij de nog te openen Poolse supermarkt in de Beverwijkse winkelcentrum Beverhof.

Politie doet onderzoek bij supermarkt Kubus XL in Lelystad, waar vannacht een explosie werd gehoord.

