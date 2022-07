Experts: Je kunt niet alle Natura2000-gebieden ten koste van alles overeind houden

De eisen die Europa aan beschermde natuur stelt, zetten het kabinet en daarmee de Nederlandse boeren klem. Premier Mark Rutte zou daarom hoogstpersoonlijk in Brussel moeten onderhandelen over de Nederlandse Natura2000-gebieden. Dat stellen deskundigen tegenover deze site.

Dat Nederland (veel) minder stikstof moet uitstoten om de natuur te beschermen, daar is iedereen het over eens. Maar of de stikstofplannen van het kabinet boeren zó hard moeten treffen, daar wordt door een aantal wetenschappers aan getwijfeld.

Vooral boeren die in de buurt van een van de 162 Natura2000-gebieden in ons land wonen, moeten fors terug in stikstofuitstoot. Soms zijn de volgens Europees recht beschermde natuurgebieden erg klein.

‘Stikstofprofessor’ Jan Willem Erisman van Universiteit Leiden vindt dat Nederland zelf beter zou moeten nadenken over de natuur van de toekomst. ,,Op korte termijn heb je gewoon te voldoen aan je Europese verplichtingen om natuur in stand te houden, en daar hoort rigoureus stikstofbeleid bij. Maar voor de langere termijn moet je in Brussel de discussie aangaan: welke natuur is essentieel? Over de Waddenzee zal niemand twijfelen. Maar een klein gebied in de buurt van Duitsland, met soorten die over de grens in veel grotere aantallen te vinden zijn, moet je dat ten koste van álles overeind houden?”

Karakteristiek

Emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid Rudy Rabbinge sluit zich daarbij aan: ,,Kijk naar natuur die karakteristiek is voor Nederland: deltagebieden, de duinen, onze rivieren. Dat vind je nergens anders in Europa. Je kunt die natuur uitbreiden, en op andere plekken de last voor boeren wat verlichten.”

Rabbinge, voormalig Eerste Kamerlid namens de PvdA, pleit net als Erisman niet voor minder natuur, integendeel. ,,Je kunt juist toe naar meer natuur, op basis van een slimme visie. Nu zet je jezelf klem. Mark Rutte zou in Brussel moeten gaan onderhandelen. Met een goed verhaal maak je heus een kans.”

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snapt het pleidooi, maar zegt dat de Europese Commissie geen millimeter ruimte zal bieden. ,,We hebben het al zo vaak geprobeerd. Maar in Brussel zeggen ze: ga eerst maar eens terug in stikstofuitstoot, dan praten we daarna wel verder.”

Zetten de Europees beschermde Natura2000-gebieden boeren klem? Of is het juist heel logisch dat we al deze 162 gebieden ten koste van alles beschermen? Hieronder doen we een poging om uit te leggen hoe het zit.