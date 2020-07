Excuses Nederland voor slavernijverleden komen er niet

De dood van George Floyd door politiegeweld in de VS heeft ook in ons land het debat over institutioneel racisme afgelopen twee maanden doen oplaaien. Die vaak keiharde en ongenuanceerde toon is vandaag ook zichtbaar op het Binnenhof, waar de Tweede Kamer debatteert met premier Rutte en de ministers Grapperhaus (Justitie) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).



Op de dag waarop het einde van de slavernij in 1863 wordt herdacht, Ketikoti, lieten veel fracties zich provoceren door de PVV en Denk, die het debat meteen na de start met vele interrupties op scherp zetten. Volgens PVV-leider Geert Wilders waart er een hysterisch discriminatievirus door de wereld. ,,Er is geen racismeprobleem hier. Nederland is één van de tolerantste landen van de wereld.”



Wilders beklemtoonde dat er bij het Openbaar Ministerie slechts 123 racisme-meldingen bij het OM binnengekomen. ,,Er zijn dan ook helemaal geen maatregelen nodig. Mensen kunnen gewoon aangifte doen bij de politie.” Wilders kreeg bijval van Theo Hiddema (Forum voor Democratie) die sprak van een ‘racisme-psychose’.



Het leidde tot aanvaringen met onder anderen Rob Jetten van D66, die er op wees dat veel mensen van kleur, Joden of homo's geen aangifte meer doen omdat ze daar geen vertrouwen in hebben.