Ex-vrouw van Peter R. de Vries maakt schilderij als eerbetoon: ‘Ik heb hem liefdevol neergezet’

Trots

Het kunstwerk, dat onder meer bestaat uit krantenknipsels van verschillende nieuwsmomenten uit en over het leven van Peter R. de Vries, is door Jacqueline speciaal gemaakt voor haar kinderen. Binnenkort zal het volgens Royce in bruikleen worden gegeven aan Beeld & Geluid ‘waar het een mooie plek krijgt’, aldus de advocaat. Hij zegt ‘ongelooflijk trots’ te zijn.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.