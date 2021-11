Ex-vriendin (35) van in 2018 vermoorde Daan Mellée opnieuw opgepakt

Een 35-jarige vrouw is zondag door de politie aangehouden in verband met betrokkenheid bij de dood van Daan Mellée. De vrouw was reeds verdachte in het onderzoek.

Dat maakt de politie maandagavond bekend. Twee weken geleden werd er al een 38-jarige man opgepakt. De politie sprak toen van een doorbraak in het onderzoek. Bronnen melden dat het bij de nu aangehouden vrouw om de 35-jarige ex-vriendin van Mellée, Debbie G. gaat. Zij was al eerder verdachte in de moordzaak, net als de eerder aangehouden Daniel V.

Doodgeschoten in woning

Daan Mellée werd op 3 juli 2018 dood gevonden in de woning van Debbie G. aan het Oosterveld in Enschede, waar hij een latrelatie mee had. Hij bleek te zijn doodgeschoten. Zijn familie heeft Daan op advies van de politie na de moord niet meer kunnen zien. Het onderzoek naar de moord loopt nog altijd.

Drie maanden geleden kwam er een belangrijke tip binnen bij de politie. Kort daarna is er gezocht in de Wesselerbrinkvijver. Of de tip heeft geleid tot een belangrijke vondst, die aan de twee kort achter elkaar aangehouden verdachten te koppelen valt, is niet bekend.

Opsporing Verzocht

Voor de ouders is het een bittere pil dat de zaak onopgelost is. ,,Ik kan er met de kop niet bij”, vertelde de vader zichtbaar aangeslagen in Opsporing Verzocht, een half jaar geleden. ,,Hij is gewoon afgeschoten”, voegde de moeder daar geëmotioneerd aan toe. ,,In het huis waar hij zich veilig waande...”

De ouders zijn langzamerhand de wanhoop nabij. ,,Wij hebben geen kind meer. Er is geen broer meer, geen vader meer, geen oom meer, geen neef meer.” Een kind is iets waar je het meest van houdt, zegt de vader. ,,Die liefde is kapotgemaakt.” Ondanks het verdriet en de boosheid, zijn de ouders niet op zoek naar wraak of vergelding voor de moordenaar. ,,Dat heb ik helemaal niet”, zegt de moeder.

,,Ik hoef niet dat de dader levenslang krijgt of de dood. Helemaal niet. Wij willen alleen maar weten hoe het zover heeft kunnen komen. Wat bezielt iemand? Elke dag sta ik op en denk ik: ‘Nou, misschien vandaag. Dat er toch iemand zich meldt of dat er toch een doorbraak is.’ Dat gevoel wordt echt niet minder.”

