Ex-tenniscoach Mark de J. houdt vast aan onschuld

De 31-jarige De J. werd begin dit jaar tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op Everink. Hij ging tegen die uitspraak in beroep.

Zijn advocaat Pieter Hoogendam diende vandaag tijdens de regiezitting een heleboel onderzoeksvragen in, onder meer voor sporenonderzoek op de kleding en de auto van De J. en de handdoek die naast het slachtoffer was gevonden. Daaruit kan volgens hem blijken dat niet de voormalig trainer van tennisser Robin Haase verantwoordelijk is voor de dood van de zakenman, maar dat er anderen bij betrokken zijn.

Kleine dochtertje

Everink werd begin maart 2016 op 'gruwelijke wijze' met messteken om het leven gebracht in zijn huis in Bilthoven. ,,Het moet vreselijk zijn geweest om in zijn eigen woning aangevallen te worden door iemand die hij vertrouwde", aldus de rechter eerder.

Zijn kleine dochtertje vond hem de volgende ochtend in de keuken. Mark de J., op dat moment tenniscoach van Robin Haase, werd enkele weken later opgepakt. De J. bleek bij Everink een geldschuld van zo'n 80.000 euro te hebben opgebouwd, een gevolg van zijn gokverslaving. Geld wat Everink terug wilde hebben. De J probeerde zijn gokverslaving verborgen te houden en zou steeds verder in paniek zijn geraakt.

Kidnappers

De J. zegt dat hij de avond van de moord, nadat hij bij Everink op bezoek was geweest, werd ontvoerd. Die kidnappers zouden Everink hebben vermoord. De rechter acht dat ongeloofwaardig en niet ondersteund door bewijs. Bovendien kwam De J. pas later met zijn ontvoeringsverhaal, terwijl hem daarvoor meermaals gevraagd was of hij alles had verteld.

Uit onderzoek blijkt dat De J. zoektermen op zijn iPad heeft ingetikt die allemaal te maken hadden met het ombrengen van een persoon. Zo zocht hij onder meer naar termen als 'messteken in rug', 'halsader plek', 'verwurging hoe lang'. Dat hij de termen ingetikt zou hebben na het kijken van tv-series, vond de rechter ongeloofwaardig.

Dochtertje

De rechter woog in zijn strafmaat bovendien mee dat De J. de moord pleegde terwijl Everinks 6-jarige dochter boven lag te slapen. Hij wist dat zij haar vader als eerste zou gaan vinden, oordeelt de rechter, die hem dat zwaar aanrekent. De rechtbank wees ook de schadeclaim namens Everink dochtertje toe: 46.105 euro.